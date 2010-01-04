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Posted 4 января 2010, 02:00

Published 4 января 2010, 02:00

Modified 17 сентября 2022, 13:28

Updated 17 сентября 2022, 13:28

Анонсы 4 января

4 января 2010, 02:00
Сегодня во Владивостоке: День открытых дверей от ДВГТУ и турнир "Рождественские каникулы"

НАХОДКА. 4 января "Транснефть" планирует заполнить нефтью в порту Козьмино для дальнейшей отправки на экспорт танкер компании ТНК-BP, а 5 января - танкер "Сургутнефтегаза". В мае "Транснефть" рассчитывает принимать в Козьмино восемь поездов с нефтью в сутки, а летом 2010 года выйти по графику на девять поездов. В целом эстакада рассчитана на десять составов, в каждом - 72 вагона. Запасы нефти способны удовлетворить потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в энергетическом и нефтехимическом сырье, а также обеспечить крупномасштабные поставки углеводородов в страны АТР.
ВЛАДИВОСТОК. 4 января в 13.30 в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский переулок, 3-а) университет проводит День открытых дверей для выпускников школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и училищ.

ВЛАДИВОСТОК. 4 января в 11.00 во Владивостоке, в спорткомплексе "Олимпиец", начнется открытый турнир Владивостока по баскетболу среди юношей "Рождественские каникулы".

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 января выставка «Гостья-зима! Просим милости к нам...» открывается в Камчатском краевом объединённом музее. Среди экспонатов выставки - предметы декоративно-прикладного искусства, живописные, графические, скульптурные работы камчатских художников. Выставка продлится по 14 марта 2010 года. Посетить выставку можно будет во все дни недели, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 17.00.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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