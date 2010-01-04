Анонсы 4 января

Posted 4 января 2010, 02:00
Published 4 января 2010, 02:00
Modified 17 сентября 2022, 13:28
Updated 17 сентября 2022, 13:28
НАХОДКА. 4 января "Транснефть" планирует заполнить нефтью в порту Козьмино для дальнейшей отправки на экспорт танкер компании ТНК-BP, а 5 января - танкер "Сургутнефтегаза". В мае "Транснефть" рассчитывает принимать в Козьмино восемь поездов с нефтью в сутки, а летом 2010 года выйти по графику на девять поездов. В целом эстакада рассчитана на десять составов, в каждом - 72 вагона. Запасы нефти способны удовлетворить потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в энергетическом и нефтехимическом сырье, а также обеспечить крупномасштабные поставки углеводородов в страны АТР.
ВЛАДИВОСТОК. 4 января в 13.30 в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский переулок, 3-а) университет проводит День открытых дверей для выпускников школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и училищ.
ВЛАДИВОСТОК. 4 января в 11.00 во Владивостоке, в спорткомплексе "Олимпиец", начнется открытый турнир Владивостока по баскетболу среди юношей "Рождественские каникулы".
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 января выставка «Гостья-зима! Просим милости к нам...» открывается в Камчатском краевом объединённом музее. Среди экспонатов выставки - предметы декоративно-прикладного искусства, живописные, графические, скульптурные работы камчатских художников. Выставка продлится по 14 марта 2010 года. Посетить выставку можно будет во все дни недели, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 17.00.