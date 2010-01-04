Анонсы 4 января

НАХОДКА. 4 января "Транснефть" планирует заполнить нефтью в порту Козьмино для дальнейшей отправки на экспорт танкер компании ТНК-BP, а 5 января - танкер "Сургутнефтегаза". В мае "Транснефть" рассчитывает принимать в Козьмино восемь поездов с нефтью в сутки, а летом 2010 года выйти по графику на девять поездов. В целом эстакада рассчитана на десять составов, в каждом - 72 вагона. Запасы нефти способны удовлетворить потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в энергетическом и нефтехимическом сырье, а также обеспечить крупномасштабные поставки углеводородов в страны АТР.

ВЛАДИВОСТОК. 4 января в 13.30 в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский переулок, 3-а) университет проводит День открытых дверей для выпускников школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и училищ.