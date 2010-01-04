Даты. 4 января 1898 г. во Владивостоке открылся первый ночлежный дом

Posted 4 января 2010, 02:05
Published 4 января 2010, 02:05
Modified 17 сентября 2022, 13:28
Updated 17 сентября 2022, 13:28
ВЛАДИВОСТОК. 4 января. ВОСТОК-МЕДИА - Православная церковь отмечает день великомученицы Анастасии Узорешительницы, которой молятся о заключенных в темнице. Анастасия Узорешительница считается также покровительницей беременных, православные молятся ей при родах.
4 января 1889 года получено распоряжение управляющего Морским министерством «начать во Владивостоке в этом году постройку четырёх каменных зданий госпиталя и закончить их к осени». И уже к началу 20-го века были построены корпуса хирургического блока с палатами на 120 мест. Другие же отделения были выстроены несколько позже. Тогда же Морское министерство разрешило построить и новое здание для командира владивостокского порта и ассигновало для этого 120 тысяч рублей.
4 января 1898 года состоялось торжественное открытие городского ночлежного дома на 40 мест, построенного в северном конце Корейской улицы. Это заведение было построено на средства местного благотворительного общества и администрации Владивостока. Каждый приходящий в это богоугодное заведение за 5 копеек получал ночлег, а по утру чай, полфунта хлеба и 1 кусок сахара. В ночлежном доме имелась кухня, столовая и спальня для ночлежников, а так же квартира смотрителя. В помещении спальни имелось 3 печи и 2 висячих лампы. Кроватей там не было, а вместо них по стенам устроены нары, на которых постланы циновки и для каждого отдельно имеются подушки, набитые сеном.
4 января 1934 года Владивосток торжественно встречал флагмана Северо-Восточной полярной экспедиции Наркомвода ледокол «Ф. Литке», вернувшийся из 550-суточного плавания.
4 января 1939 года газета «Коммунар» поместила на своих страницах заметки о том, как преобразилось село Никольское. На смену подслеповатым домикам и нищете пришла хорошая жизнь. Почти в каждом доме имелся патефон, велосипед, закрома были полны хлебом. Во дворе - скот, птица. В селе имелись медицинский пункт, изба - читальня с библиотекой. Колхозная библиотека насчитывала 100 читателей. Жители села выписывали в то время 600 экземпляров газет и 165 разных журналов.
4 января 1943 - в авиационной катастрофе погибла выдающаяся российская лётчица Марина Михайловна Раскова. В 30-е годы имя Марины Расковой не сходило с газетных полос, звучало по радио, часто поминалось в наградных указах. Герою Советского Союза Расковой принадлежали несколько мировых рекордов на дальность перелётов. Особенно она прославилась в 1938 году, совершив вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гризодубовой беспосадочный перелёт Москва-Дальний Восток на самолёте «Родина». Говорили, хотя и шёпотом, что сам товарищ Сталин относится к Расковой как-то исключительно хорошо и даже уговаривает её не совершать особо рискованных полётов. Но Марина Михайловна пренебрегла советами вождя и бесстрашно летала самыми сложными маршрутами и в самых трудных условиях. Легенда, распространявшаяся опять же шёпотом, гласила, что о гибели лётчицы трое суток не докладывали Сталину. Боялись. Во многих городах Дальнего Востока ее именем названы улицы.
4 января 1971 года недалеко от Владивостока приступили к строительству турбазы «Тихий океан», рассчитанной на 500 мест. Это новая база должна была стать самой крупной в зоне Дальнего Востока.
4 января 1974 года вышел в свет первый номер газеты «Дальневосточный ученый». Это еженедельное издание было призвано информировать о ходе исследовательских работ в науке в академических учреждениях Дальнего Востока. Материалами газеты являлись рассказы об ученых, статьи о подготовке молодых кадров, о связях с зарубежной наукой.
1912 - Луна оказалась от Земли на расстоянии 348 249 км (самое короткое расстояние в XX столетии).
1939 - фашисты возглавили правительство Японии.
1951 - войска Северной Кореи взяли Сеул.
1991 - китаянка Фу Миньхуа стала самой юной чемпионкой мира в прыжках в воду - ей было 12 лет 141 день.
Именинники: Дмитрий, Федор, Анастасия, Анжела.