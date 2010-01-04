Даты. 4 января 1898 г. во Владивостоке открылся первый ночлежный дом

4 января 1943 - в авиационной катастрофе погибла выдающаяся российская лётчица Марина Михайловна Раскова. В 30-е годы имя Марины Расковой не сходило с газетных полос, звучало по радио, часто поминалось в наградных указах. Герою Советского Союза Расковой принадлежали несколько мировых рекордов на дальность перелётов. Особенно она прославилась в 1938 году, совершив вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гризодубовой беспосадочный перелёт Москва-Дальний Восток на самолёте «Родина». Говорили, хотя и шёпотом, что сам товарищ Сталин относится к Расковой как-то исключительно хорошо и даже уговаривает её не совершать особо рискованных полётов. Но Марина Михайловна пренебрегла советами вождя и бесстрашно летала самыми сложными маршрутами и в самых трудных условиях. Легенда, распространявшаяся опять же шёпотом, гласила, что о гибели лётчицы трое суток не докладывали Сталину. Боялись. Во многих городах Дальнего Востока ее именем названы улицы.