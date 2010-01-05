Предпроектные работы по космодрому в Амурской области оплатит Правительство РФ

ВЛАДИВОСТОК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА - Правительство России начнет выделять деньги на предпроектные работы по строительству космодрома в Амурской области. Об этом, как пишет журнал «Умное производство», сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на брифинге по итогам визита во Владивосток.

"У нас есть планы, вы знаете, строительства здесь нового космодрома", - сказал премьер-министр.

Он признал, что это затратный и сложный проект. "Но для России с ее огромными территориями это имеет смысл, и мы уже сейчас небольшие деньги будем выделять на предпроектные работы", - сообщил он.

Путин также отметил, что этот и другие планы правительства по развитию Дальнего Востока не могут реализовываться без необходимого кадрового обеспечения. "Будем создавать на острове Русском известные вам учебные заведения, поддерживали, и будем поддерживать Дальневосточный научный центр", - сообщил он.