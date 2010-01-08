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Posted 8 января 2010, 04:21

Published 8 января 2010, 04:21

Modified 17 сентября 2022, 13:28

Updated 17 сентября 2022, 13:28

В Приморье должники за услуги ЖКХ встречают праздники без света

8 января 2010, 04:21
Отсутствие хозяина квартиры или его нежелание открывать дверь не являются поводом для того, чтобы не отключать электроэнергию

ВЛАДИВОСТОК. 8 января. ВОСТОК-МЕДИА - Злостные неплательщики за услуги ЖКХ в Приморье встречали Новый год и Рождество в темноте - их отключили от электроэнергии. Подобная санкция предусмотрена для тех граждан, кто имеет долги по водоснабжению, электроэнергии и кварплате более чем за полгода.

Как передает корреспондент «Восток-Медиа», энергетики совместно с судебными приставами и представителями управляющих компаний проводят по квартирам неплательщиков регулярные рейды.
Отключение производят путём перекусывания проводов и промбировки в каждой квартире. Так, чтобы жильцы не смогли подключиться.

Стоит отметить, что отсутствие хозяина квартиры или его нежелание открывать дверь не являются поводом для того, чтобы не отключать электроэнергию. В один прекрасный момент неплательщик, придя домой, может обнаружить, что квартира обесточена. А вот за самовольное подключение предусмотрена административная ответственность.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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