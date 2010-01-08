В Приморье должники за услуги ЖКХ встречают праздники без света

ВЛАДИВОСТОК. 8 января. ВОСТОК-МЕДИА - Злостные неплательщики за услуги ЖКХ в Приморье встречали Новый год и Рождество в темноте - их отключили от электроэнергии. Подобная санкция предусмотрена для тех граждан, кто имеет долги по водоснабжению, электроэнергии и кварплате более чем за полгода.