Дороги в спальных районах Владивостока превратились в тупики

«Нужно в утренние часы ставить на этом перекрестке регулировщика, который бы перекрывал поток машин на проспекте Красного Знамени. Или установить на этом перекрестке светофор с ограниченным временем работы, например, с 8 до 10 часов утра. Мы «толкаемся» в искусственно созданной «пробке», опаздываем на работу, в то время как главные магистрали города свободны, и движение по ним идет в обычном режиме», - сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из участников дорожного движения на улице Толстого во Владивостоке.