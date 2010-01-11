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Posted 11 января 2010, 04:01

Published 11 января 2010, 04:01

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

Дороги в спальных районах Владивостока превратились в тупики

11 января 2010, 04:01
Тупиковая ситуация на внутриквартальных дорогах возникла из-за несовершенства схемы дорожного движения

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке сложилась тупиковая ситуация на внутриквартальных дорогах и улицах, соединяющих спальные районы с главными магистралями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что снегопад давно прошел, и его последствия в той или иной степени ликвидированы, по утрам автомобилисты не могут выехать со стоянок и парковок на главные улицы города. Это происходит из-за несовершенной схемы дорожного движения, которая не учитывает возросшую интенсивность движения на второстепенных дорогах.

В часы «пик», особенно утром, очень трудно выехать со второстепенной дороги на главную, по которой машины движутся непрерывным потоком.

Ярким примером несовершенной схемы дорожного движения является перекресток улицы Толстого и проспекта Красного Знамени в Ленинском районе Владивостока. По утрам улица Толстого «забита» машинами настолько плотно, что водителям приходится маневрировать буквально в нескольких сантиметрах друг от друга, чудом избегая аварийных ситуаций.

«Нужно в утренние часы ставить на этом перекрестке регулировщика, который бы перекрывал поток машин на проспекте Красного Знамени. Или установить на этом перекрестке светофор с ограниченным временем работы, например, с 8 до 10 часов утра. Мы «толкаемся» в искусственно созданной «пробке», опаздываем на работу, в то время как главные магистрали города свободны, и движение по ним идет в обычном режиме», - сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из участников дорожного движения на улице Толстого во Владивостоке.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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