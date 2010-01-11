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Posted 11 января 2010, 07:18

Published 11 января 2010, 07:18

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

Отопительный сезон в Приморье проходит в штатном режиме

11 января 2010, 07:18
Власти уже задумались о подготовке к будущей зиме

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА - Отопительный сезон в Приморье проходит в рабочем режиме. Все жилые дома, а также объекты соцкультбыта получают тепло в соответствии с нормативами.

Как сообщили в департаменте ЖКХ и топливных ресурсов края, уже началась подготовка к будущей зиме. Губернатором Приморья Сергеем Дарькиным подписано распоряжение о подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе на период 2010-2011 гг.

В бюджете края на подготовку к зиме запланировано более 510 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе администрации Приморского края.

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