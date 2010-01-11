Отопительный сезон в Приморье проходит в штатном режиме

Как сообщили в департаменте ЖКХ и топливных ресурсов края, уже началась подготовка к будущей зиме. Губернатором Приморья Сергеем Дарькиным подписано распоряжение о подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе на период 2010-2011 гг.