Мигрантам из СНГ будут продавать патенты

На работников, которые будут работать по патентам, не будут распространяться миграционные квоты. В 2009 году изначальная квота на трудовых мигрантов составляла 3,9 млн. человек, но потом была сокращена почти в два раза из-за кризиса. На 2010 год в России установлена квота на привлечение трудовых мигрантов в 1,3 млн. человек.