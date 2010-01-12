Погоду в Приморье диктует сибирский антициклон

Распределение осадков оказалось пятнистым: от 2-4 мм в южных и западных районах (меньше нормы, местами близко к ней) до 6-17 мм на остальной территории края (больше нормы). Наибольшее количество осадков выпало на крайнем севере, так на метеостанциях Золотой - 28 мм, Агзу - 23 мм, Сосуново - 17мм, что превысило месячную норму более чем в два раза.