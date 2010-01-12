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Posted 12 января 2010, 06:34

Published 12 января 2010, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

Погоду в Приморье диктует сибирский антициклон

12 января 2010, 06:34
В крае по-прежнему морозно

ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - Средняя температура воздуха в первую декаду нового года составила в Приморье -11...-17 градусов, на юго-востоке и на восточном побережье -6...-10 градусов мороза, что выше средних многолетних значений на 2-6 градусов.

И только во Владивостоке и на метеостанции Посьет она была -14.6°C и -11.8°C, что ниже многолетних значений на 1.8 и 1.3 градуса соответственно.

Распределение осадков оказалось пятнистым: от 2-4 мм в южных и западных районах (меньше нормы, местами близко к ней) до 6-17 мм на остальной территории края (больше нормы). Наибольшее количество осадков выпало на крайнем севере, так на метеостанциях Золотой - 28 мм, Агзу - 23 мм, Сосуново - 17мм, что превысило месячную норму более чем в два раза.

Сибирский антициклон как полноправный хозяин диктует погоду над всем азиатским континентом - вот и сейчас он наконец-то распространил свое влияние на Дальний Восток. Погоду в крае определяет поле повышенного давления. Пришла настоящая зима: ясная, морозная.

В прошедшую ночь температура воздуха на большей части территории края была -28...-34°C, на севере -37...-38°C и только в южных районах и на восточном побережье было теплее (-12...-20°C).

Вчера днем, 11 января, температура воздуха колебалась от -4°C (метеостанция Преображение) до -20°C (метеостанция Молодежная). Сегодня, 12 января, существенных осадков в крае не ожидается. Ветер слабый, в прибрежных районах северо-западный умеренный. Температура воздуха -13...-18°C, в центральных районах до -23°C, в южных районах и на побережье -8...-13°C. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -15...-17°C.

Завтра, 13 января, существенных изменений в синоптической ситуации не ожидается. Сохранится морозная погода, на крайнем севере возможен слабый снег. Во Владивостоке без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью будет -21...-23°C, днем -17...-19°C, сообщает сайт «Примпогода».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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