Шахтеры ЛуТЭКа выполнили план по добыче угля

В конце 2009 года разрезоуправление «Лучегорское» пополнилось новым горнотранспортным оборудованием. Это восемь думпкаров, поставка которых является первой партией из двадцати четырех грузовых вагонов, приобретение которых предусмотрено инвестиционной программой. Это оборудование - важная часть обеспечения железнодорожной вскрыши, доля которой в общем объеме вскрыши составляет порядка 70 процентов. В достаточно удовлетворительном состоянии поддерживается существующий локомотивный парк - в течение минувшего года здесь был проведен большой объем ремонтных работ. Также в 2009 году в РУ поступили четыре новых современных автомобиля марки «БелАЗ».