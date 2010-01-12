Шахтеры ЛуТЭКа выполнили план по добыче угля

Posted 12 января 2010, 04:14
Published 12 января 2010, 04:14
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - Разрезоуправление «Лучегорское» филиала «ЛуТЭК» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» выполнило план декабря 2009 года по добыче угля.
За этот период добыто свыше 519 тысяч тонн твердого топлива. В целом за 2009 год добыча составила 4 миллиона 566 тысяч тонн.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе филиала «ЛуТЭК» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», доля нового разреза «Лучегорский №2» в общем объеме угледобычи в декабре достигла 248 тысяч тонн (138,4 процента к плану), по итогам года она составила 1,6 миллиона (103,4 процента к плану). Угли этого разреза отличаются высокими качественными характеристиками, соответствующими проектному топливу.
Именно на этом разрезе сегодня разворачиваются основные работы по подготовке запасов угля. Осенью 2009 года первые тысячи кубометров железнодорожной вскрыши выдал строящийся участок «Центральный». Планируется, что в 2010-2011гг. будет введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс этого участка мощностью не менее 200 тысяч тонн угля в год.
В конце 2009 года разрезоуправление «Лучегорское» пополнилось новым горнотранспортным оборудованием. Это восемь думпкаров, поставка которых является первой партией из двадцати четырех грузовых вагонов, приобретение которых предусмотрено инвестиционной программой. Это оборудование - важная часть обеспечения железнодорожной вскрыши, доля которой в общем объеме вскрыши составляет порядка 70 процентов. В достаточно удовлетворительном состоянии поддерживается существующий локомотивный парк - в течение минувшего года здесь был проведен большой объем ремонтных работ. Также в 2009 году в РУ поступили четыре новых современных автомобиля марки «БелАЗ».
Предполагается продолжить программу реновации горнотранспортного оборудования в 2010-2011 годах и в дальнейшем с целью надежного топливообеспечения Приморской ГРЭС.