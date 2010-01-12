Строительство новой трассы "Владивосток – Находка - порт Восточный" начнется в январе

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, им стал «Инжтрансстрой» (Москва). Через десять дней с компанией будет заключен контракт, после чего она сможет начать работы на объекте. Строительство будет идти на первых трех километрах трассы ( 0-3 километры).