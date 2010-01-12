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Posted 12 января 2010, 07:56

Published 12 января 2010, 07:56

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

Строительство новой трассы "Владивосток – Находка - порт Восточный" начнется в январе

12 января 2010, 07:56
Она будет построена из цементобетона

ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - Определен победитель открытого аукциона на выполнение подрядных работ по строительству первой очереди новой объездной дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный» на участке с 0 по 18 километры.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, им стал «Инжтрансстрой» (Москва). Через десять дней с компанией будет заключен контракт, после чего она сможет начать работы на объекте. Строительство будет идти на первых трех километрах трассы ( 0-3 километры).

Общая протяженность новой трассы «Владивосток - Находка - порт Восточный» - более 40 километров. Она возьмет свое начало на нулевом километре около подъезда к Артему от дороги «Владивосток-Находка», пройдет в обход Артема, Шкотово, Смоляниново, Романовки и выйдет в районе подъезда к поселку Большой Камень.

Отметим, по решению губернатора Приморского края Сергея Дарькина, трасса «Владивосток - Находка - порт Восточный» будет построена из цементобетона - такие дороги долговечнее асфальтобетона в несколько раз, их срок службы может достигать 50 лет и более.

Сегодня уже выполнены проектно-изыскательские работы по второму участку дороги (с 18 по 40 километры), проектная документация проходит государственную экспертизу, уточнили в пресс-службе администрации края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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