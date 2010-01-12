У главной новогодней елки Владивостока продолжаются народные гуляния (фоторепортаж)

Posted 12 января 2010, 04:40
Published 12 января 2010, 04:40
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - У главной новогодней елки Приморья, установленной на площади Борцов за власть Советов, продолжаются народные гуляния. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.
Несмотря на драматическую ситуацию, связанную с падением главной новогодней елки края и ее срочной заменой, с наступлением более теплой погоды горожане потянулись на празднично украшенную площадь.
Здесь устроены развлечения на все вкусы. Для детей – залитые прямо на площади катки, ледовые и деревянные горки, ледяные скульптуры на морскую тему, катание на лошадях и электромобилях, качелях и каруселях. Для взрослых – торговля сувенирами и едой, фотографирование с Дедом Морозом, услуги гадалки.
Правда, у гадалки было не так уж много посетителей, ведь завершение главной интриги года – выборов губернатора Приморского края – практически ни у кого из жителей города вопросов не вызвало.
Вопросы вызвала снежная свалка, устроенная в десятке метров от главной новогодней елки и здания краевой администрации, но, вероятно, другого способа справиться со снежными заносами в центре города у властей просто не было.
Синоптики пообещали на этой неделе новое усиление мороза и ветра во Владивостоке, однако это вряд ли остановит желающих прогуляться у главной новогодней елки во время встречи Старого Нового года.