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Posted 12 января 2010, 04:40

Published 12 января 2010, 04:40

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

У главной новогодней елки Владивостока продолжаются народные гуляния (фоторепортаж)

12 января 2010, 04:40
Хорошая погода позволила горожанам насладиться зрелищем празднично украшенной площади

ЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - У главной новогодней елки Приморья, установленной на площади Борцов за власть Советов, продолжаются народные гуляния. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.

Несмотря на драматическую ситуацию, связанную с падением главной новогодней елки края и ее срочной заменой, с наступлением более теплой погоды горожане потянулись на празднично украшенную площадь.

Здесь устроены развлечения на все вкусы. Для детей – залитые прямо на площади катки, ледовые и деревянные горки, ледяные скульптуры на морскую тему, катание на лошадях и электромобилях, качелях и каруселях. Для взрослых – торговля сувенирами и едой, фотографирование с Дедом Морозом, услуги гадалки.

Правда, у гадалки было не так уж много посетителей, ведь завершение главной интриги года – выборов губернатора Приморского края – практически ни у кого из жителей города вопросов не вызвало.

Вопросы вызвала снежная свалка, устроенная в десятке метров от главной новогодней елки и здания краевой администрации, но, вероятно, другого способа справиться со снежными заносами в центре города у властей просто не было.

Синоптики пообещали на этой неделе новое усиление мороза и ветра во Владивостоке, однако это вряд ли остановит желающих прогуляться у главной новогодней елки во время встречи Старого Нового года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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