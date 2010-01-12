У главной новогодней елки Владивостока продолжаются народные гуляния (фоторепортаж)

Здесь устроены развлечения на все вкусы. Для детей – залитые прямо на площади катки, ледовые и деревянные горки, ледяные скульптуры на морскую тему, катание на лошадях и электромобилях, качелях и каруселях. Для взрослых – торговля сувенирами и едой, фотографирование с Дедом Морозом, услуги гадалки.