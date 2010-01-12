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Posted 12 января 2010, 07:34

Published 12 января 2010, 07:34

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Упрощение визового режима между Россией и Южной Кореей под вопросом?

12 января 2010, 07:34
Визовый сбор никто не отменял!

ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - В консульстве Республики Корея во Владивостоке ничего не знают об упрощении визового режима. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в визовом отделе консульства страны утреней свежести, информация об упрощении визового режима там попросту отсутствует.

Сотрудник визового отдела также рассказала о том, что визовый сбор по-прежнему остается 30 долларов США, а виза оформляется в течение 3-х рабочих дней с момента подачи документов.

Для оформления деловых краткосрочных въездных виз на срок, не превышающий 90 дней необходимы следующие документы:

1) Оригинал загран. паспорта (на момент поездки паспорт должен быть действительным в течение срока, превышающего 3 месяца);
2) Анкета
3) Фотография (паспортного размера), 1 штука
4) Справка с места работы на официальном бланке компании о том, какую должность в компании занимает выезжающий человек и на протяжении какого периода;
5) Копия свидетельства гос. регистрации компании/ или индивидуального предпринимателя;
6) Приглашение (оригинал). - Специальной формы приглашения не существует, но в тексте обязательно должны быть указаны фамилия и имя, дата рождения, номер и срок действия паспорта приглашаемого лица, характер отношений с приглашаемым, период, на который приглашается гость, цель приглашения.
- Цель приглашения должна быть изложена подробно.
- Должен быть представлен оригинал документа, но в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют этого сделать, можно представить текст приглашения, полученный по факсу.

Напомним, об упрощении процедуры получения визы в страну утреней свежести отрапортовали ведущие федеральные СМИ. В частности, РБК писали, что гражданам России с 9 января будет проще попасть в Южную Корею, так как вступило в силу соглашение между двумя странами, предусматривающее упрощение визового режима.

Ожидалось, что благодаря договору заметно сократится срок ожидания визы - отменен визовый сбор, уменьшено количество документов, которое необходимо предоставлять в посольство. Кроме того россиянам будет предоставлено право на получение долгосрочных виз сроком действия до 5 лет. Аналогичные льготы получат граждане Южной Кореи, которые захотят приехать в Россию.

Отмечалось, что новые правила в первую очередь будут касаться членов официальных делегаций, предпринимателей, деятелей науки, культуры и образования, журналистов, участников международных спортивных мероприятий, программ обмена между породненными городами, близких родственникам лиц, находящихся на законных основаниях на территории двух государств, туристов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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