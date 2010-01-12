Упрощение визового режима между Россией и Южной Кореей под вопросом?

1) Оригинал загран. паспорта (на момент поездки паспорт должен быть действительным в течение срока, превышающего 3 месяца);

2) Анкета

3) Фотография (паспортного размера), 1 штука

4) Справка с места работы на официальном бланке компании о том, какую должность в компании занимает выезжающий человек и на протяжении какого периода;

5) Копия свидетельства гос. регистрации компании/ или индивидуального предпринимателя;

6) Приглашение (оригинал). - Специальной формы приглашения не существует, но в тексте обязательно должны быть указаны фамилия и имя, дата рождения, номер и срок действия паспорта приглашаемого лица, характер отношений с приглашаемым, период, на который приглашается гость, цель приглашения.

- Цель приглашения должна быть изложена подробно.

- Должен быть представлен оригинал документа, но в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют этого сделать, можно представить текст приглашения, полученный по факсу.