В 2,3 раза увеличилось производство мяса на приморских птицефабриках за 5 лет

Posted 12 января 2010, 07:53
Published 12 января 2010, 07:53
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - За минувший год на птицефабриках края произведено 28,8 тыс. тонн мяса птицы, что выше уровня прошлого года.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, приморские сельхозтоваропроизводители показывают рост объемов производства. Так, если в 2005 году произведено 16,8 тысячи тонн, то в 2006 году - 19 тысяч тонн, в 2007 - 23,7 тысячи тон, в 2008 - уже 28,2 тысячи тонн. В целом за 5 лет производство мяса птицы выросло в 2,3 раза.
Увеличение производства продукции говорит о том, что направления господдержки, осуществляемые на федеральном и краевом уровнях, определены правильно. Программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008 - 2012 годы» способствует обеспечению жителей качественными продуктами питания, снижению зависимости продовольственного рынка Приморья от импортного сырья и продовольствия.
По прогнозам специалистов, производство мяса птицы в этом году составит 29,2-29,5 тысячи тонн.