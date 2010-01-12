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Posted 12 января 2010, 07:53

Published 12 января 2010, 07:53

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

В 2,3 раза увеличилось производство мяса на приморских птицефабриках за 5 лет

12 января 2010, 07:53
В этом году показатель может составить 29,2-29,5 тысячи тонн

ВЛАДИВОСТОК. 12 января. ВОСТОК-МЕДИА - За минувший год на птицефабриках края произведено 28,8 тыс. тонн мяса птицы, что выше уровня прошлого года.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, приморские сельхозтоваропроизводители показывают рост объемов производства. Так, если в 2005 году произведено 16,8 тысячи тонн, то в 2006 году - 19 тысяч тонн, в 2007 - 23,7 тысячи тон, в 2008 - уже 28,2 тысячи тонн. В целом за 5 лет производство мяса птицы выросло в 2,3 раза.

Увеличение производства продукции говорит о том, что направления господдержки, осуществляемые на федеральном и краевом уровнях, определены правильно. Программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008 - 2012 годы» способствует обеспечению жителей качественными продуктами питания, снижению зависимости продовольственного рынка Приморья от импортного сырья и продовольствия.

По прогнозам специалистов, производство мяса птицы в этом году составит 29,2-29,5 тысячи тонн.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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