В 2,3 раза увеличилось производство мяса на приморских птицефабриках за 5 лет

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, приморские сельхозтоваропроизводители показывают рост объемов производства. Так, если в 2005 году произведено 16,8 тысячи тонн, то в 2006 году - 19 тысяч тонн, в 2007 - 23,7 тысячи тон, в 2008 - уже 28,2 тысячи тонн. В целом за 5 лет производство мяса птицы выросло в 2,3 раза.