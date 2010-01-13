Posted 13 января 2010, 02:14
Published 13 января 2010, 02:14
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств провёл необычную акцию. Первому посетителю в новом году вручили приз - годовой абонемент на посещение музея.
Его обладателем стал комсомольчанин Александр Кучеров. Как и полагается в подобной «лотерее», распределилось также второе и третье место. Семейные абонементы на посещение выставок в первом квартале 2010 года «завоевали» две молодые девушки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «komcity.ru».