Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств провёл необычную акцию

Его обладателем стал комсомольчанин Александр Кучеров. Как и полагается в подобной «лотерее», распределилось также второе и третье место. Семейные абонементы на посещение выставок в первом квартале 2010 года «завоевали» две молодые девушки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «komcity.ru».