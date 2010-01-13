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Posted 13 января 2010, 02:14

Published 13 января 2010, 02:14

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств провёл необычную акцию

13 января 2010, 02:14
Первому посетителю в новом году вручили приз - годовой абонемент на посещение музея

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств провёл необычную акцию. Первому посетителю в новом году вручили приз - годовой абонемент на посещение музея.

Его обладателем стал комсомольчанин Александр Кучеров. Как и полагается в подобной «лотерее», распределилось также второе и третье место. Семейные абонементы на посещение выставок в первом квартале 2010 года «завоевали» две молодые девушки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «komcity.ru».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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