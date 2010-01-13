На строительство пункта изоляции аварийных атомных подлодок в Приморье выделят 2,5 млрд. рублей

Posted 13 января 2010, 02:21
Published 13 января 2010, 02:21
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ВЛАДИВОСТОК. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр Владимир Путин дал поручение выделить до 2,5 миллиарда рублей на строительство в Приморском крае пункта изоляции аварийных атомных подводных лодок.
Как сообщается в постановлении правительства, мощность, подлежащая вводу - три фрагмента аварийных атомных подводных лодок, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год.
Госзаказчиком проекта выступит «Росатом», заказчиком-застройщиком - ФГУП «Дальневосточное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», расположенное во Владивостоке.