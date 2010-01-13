На строительство пункта изоляции аварийных атомных подлодок в Приморье выделят 2,5 млрд. рублей

ВЛАДИВОСТОК. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр Владимир Путин дал поручение выделить до 2,5 миллиарда рублей на строительство в Приморском крае пункта изоляции аварийных атомных подводных лодок.

Как сообщается в постановлении правительства, мощность, подлежащая вводу - три фрагмента аварийных атомных подводных лодок, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год.