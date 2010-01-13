В 2010 году ПФР планирует выплатить 102 млрд. рублей материнского капитала

Напомним, что за единовременной выплатой еще могут обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в период с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую справку о реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей.