В 2010 году ПФР планирует выплатить 102 млрд. рублей материнского капитала

Posted 13 января 2010, 09:00
Published 13 января 2010, 09:00
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
ВЛАДИВОСТОК. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - Начиная с 2010 года, семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, с июля по октябрь 2009 года территориальные органы ПФР по Приморскому краю приняли 13 заявлений на распоряжение средствами МСК в 1-ом полугодии 2010 года, из них 4 - на улучшение жилищных условий и 9 - на образование детей.
Заявления о распоряжении материнским капиталом подаются в территориальный орган ПФР спустя 2,5 года после рождения второго ребенка. Заявление подается до 1 мая, если Вы хотите распорядиться материнским капиталом уже во втором полугодии текущего года, или до 1 октября, если Вы хотите распорядиться им в первом полугодии следующего года
Всего в Приморском крае 23 643 семьи имеют сертификаты на материнский семейный капитал.
В 2009 году 600 приморских семей приняли решение направить средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов, взятых на улучшение жилищных условий. На эти цели было направлено 172 млн. 565 тысяч рублей. Кроме того, 20 992 семьи обратились с заявлением на предоставление единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тысяч рублей, которые они могут потратить на повседневные нужды. 18 747 приморских семей такую выплату уже получили на сумму 224 млн. 964 тыс. рублей.
Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек. Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Напомним, что за единовременной выплатой еще могут обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в период с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую справку о реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей.
На реализацию мер государственной поддержки семей в 2010 году в бюджете Пенсионного фонда РФ предусмотрено 102 млрд. рублей.