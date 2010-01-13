XII конкурс молодых ученых Хабаровского края пройдет 15-22 января

ХАБАРОВСК. 13 января. ВОСТОК-МЕДИА - 15-22 января пройдет XII конкурс молодых ученых Хабаровского края. Его организатором по традиции выступает министерство экономического развития и внешних связей края.

По сообщению пресс-центра правительства края со ссылкой на управление научно-технического и инновационного развития министерства, конкурс будет проходить по следующим научным секциям: науки о жизни и Земле (биологические науки, геолого-минералогические науки, географические науки, сельскохозяйственные науки, экология); физика, математика, информационные технологии, технические науки (новые технологии, оборудование и материалы в машиностроении, строительстве, транспорте, энергетике); медицинские науки; общественные науки (юридические науки, педагогические науки, психологические науки, социологические науки, политические науки); гуманитарные науки (история, философия, филология, культурология, искусствоведение); экономические науки.

Подведение итогов конкурса будет проводиться по каждой научной секции с учетом оценки актуальности темы исследования, научной и практической значимости результатов, полученных конкурсантом в данной работе, оценки за презентацию научного доклада на конференции.

Победители конкурса награждаются Дипломами губернатора Хабаровского края и денежными премиями: за I место - 25 000 рублей, за II место - 20 000 рублей. Научные работы победителей конкурса будут опубликованы.

Оргкомитет конкурса молодых учёных работает по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, комн. 102, управление научно-технического и инновационного развития министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Куратор конкурса - Ирина Васильевна Сокол. т.32-93-20, 32-74-10. http://www.nio.khb.ru , sokoli@mail.ru