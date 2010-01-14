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Posted 14 января 2010, 05:53

Published 14 января 2010, 05:53

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

Отопительный сезон во Владивостоке проходит без сбоев

14 января 2010, 05:53
На все котельные города, включая островные территории, топливо поставляется по мере необходимости

ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА - В столице Приморья состоялось очередное заседание штаба по прохождению отопительного сезона под руководством начальника управления топливно-энергетического комплекса Александра Юрова.

Как было отмечено в ходе встречи со всеми организациями, участвующими в процессе обеспечения теплом жителей Владивостока, отопительный сезон проходит строго в соответствии с графиком и без сбоев.

Как отчитались представители структурных подразделений администрации города, все объекты соцкультбыта Владивостока - учреждения образования, культуры и здравоохранения - обеспечены теплом в полном объеме. На новогодних каникулах были небольшие порывы, но все были устранены в кратчайшие сроки, без массовых отключений.

На все котельные города, включая островные территории, по мере необходимости поставляется топливо. Ко всем многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло продолжает подаваться без перебоев. По вопросам регулировки тепла во внутридомовых сетях жители города должны обращаться в управляющие компании, обслуживающие их дома, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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