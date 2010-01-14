Отопительный сезон во Владивостоке проходит без сбоев

Posted 14 января 2010, 05:53
Published 14 января 2010, 05:53
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
ВЛАДИВОСТОК. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА - В столице Приморья состоялось очередное заседание штаба по прохождению отопительного сезона под руководством начальника управления топливно-энергетического комплекса Александра Юрова.
Как было отмечено в ходе встречи со всеми организациями, участвующими в процессе обеспечения теплом жителей Владивостока, отопительный сезон проходит строго в соответствии с графиком и без сбоев.
Как отчитались представители структурных подразделений администрации города, все объекты соцкультбыта Владивостока - учреждения образования, культуры и здравоохранения - обеспечены теплом в полном объеме. На новогодних каникулах были небольшие порывы, но все были устранены в кратчайшие сроки, без массовых отключений.
На все котельные города, включая островные территории, по мере необходимости поставляется топливо. Ко всем многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло продолжает подаваться без перебоев. По вопросам регулировки тепла во внутридомовых сетях жители города должны обращаться в управляющие компании, обслуживающие их дома, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.