Отопительный сезон во Владивостоке проходит без сбоев

Как отчитались представители структурных подразделений администрации города, все объекты соцкультбыта Владивостока - учреждения образования, культуры и здравоохранения - обеспечены теплом в полном объеме. На новогодних каникулах были небольшие порывы, но все были устранены в кратчайшие сроки, без массовых отключений.