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Posted 14 января 2010, 05:44

Published 14 января 2010, 05:44

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Прокуратура Петропавловска настаивает на закрытии торгового центра "Шамса"

14 января 2010, 05:44
Прокурором внесен протест на постановление Петропавловск-Камчатского городского суда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА - Прокурором внесен протест на постановление Петропавловск-Камчатского городского суда по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «ШАмса-Холдинг».

29 декабря прошлого года Общество было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Однако, согласно протокола об административном правонарушении от 16 декабря 2009 года, юридическим лицом ООО «Шамса-Холдинг» при осуществлении деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Шамса» допущен ряд серьёзных нарушений требований пожарной безопасности, которые не устранены.
В соответствии с частью 1 статьи 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей. Учитывая, что торговый центр «Шамса» является объектом с массовым пребыванием людей, кто при возникновении пожара выявленные нарушения могут повлечь невозможность эвакуации людей, что создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья граждан и может повлечь тяжкие последствия, в том числе массовую гибель людей. При таких обстоятельствах эксплуатация здания невозможна до устранения всех нарушений. В связи с этим прокурор города Петропавловск-Камчатского внёс протест на постановление по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Шамса-Холдинг» от 29.12.2009 . Прокурор настаивает на отмене постановления и возвращении дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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