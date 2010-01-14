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Posted 14 января 2010, 12:08

Published 14 января 2010, 12:08

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

В Петропавловске автолюбитель обвиняется в покушении на дачу взятки

14 января 2010, 12:08
Он пытался предложить сотруднику ГИБДД тысячу рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 января. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Петропавловска.

Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, 18 декабря 2009 года около полуночи обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, выразившемся в движении на автомашине по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ), предложил сотруднику ГИБДД взятку в виде денег в сумме одной тысячи рублей. Однако довести свои преступные действия до конца злоумышленник не смог в связи с их пресечением сотрудниками УВД по Камчатскому краю. Следователем в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба СКП РФ.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край
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