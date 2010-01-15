vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2010, 08:00

Published 15 января 2010, 08:00

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Дилерский центр Nissan на Дальнем Востоке представил в Приморье уникальный автомобиль (фоторепортаж)

15 января 2010, 08:00
Возможность оценить достоинства супер-кара Nissan GT-R 2009 года предоставила жителям Приморья компания "Авторитет-Авто"

ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Компания «Авторитет-Авто», единственный официальный дилерский центр Nissan на территории Дальнего Востока, представила в Приморье новый Nissan GT-R - автомобиль, который вызывает удивление и восхищение. «Смотрины» прошли в четверг в городе Артеме, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре компании.
Суперкар Nissan GT-R занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый по динамике разгона автомобиль - 3, 5 секунды до 100 км. А также удостоен награды «Лучший спортивный автомобиль 2009 года», обойдя Рorsche 911 Carrera и Corvette ZR1.


Несмотря на то, что Nissan GT-R обладает отменной динамикой, благодаря шестицилиндровому двигателю с двойным турбонаддувом объемом 3,8 литра, мощностью 485 л.с. и крутящим моментом 588 Нм, он способен размеренно ездить и по дорогам города.
Гонщикам Владивостока автомобиль пришелся по душе. Дмитрий Семенюк, организатор дрифт-соревнований в Артеме, дрифтер: «Автомобиль, конечно, красивый. Очень хотелось бы на нем прокатиться и оценить все достоинства самостоятельно».
«Авторитет-Авто» приглашает оценить преимущества и особенности супер-кара Nissan GT-R по адресу г. Артем, ул. Тульская, 20, тел. 46-08-08

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика