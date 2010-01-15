Дилерский центр Nissan на Дальнем Востоке представил в Приморье уникальный автомобиль (фоторепортаж)



Несмотря на то, что Nissan GT-R обладает отменной динамикой, благодаря шестицилиндровому двигателю с двойным турбонаддувом объемом 3,8 литра, мощностью 485 л.с. и крутящим моментом 588 Нм, он способен размеренно ездить и по дорогам города.

Гонщикам Владивостока автомобиль пришелся по душе. Дмитрий Семенюк, организатор дрифт-соревнований в Артеме, дрифтер: «Автомобиль, конечно, красивый. Очень хотелось бы на нем прокатиться и оценить все достоинства самостоятельно».

«Авторитет-Авто» приглашает оценить преимущества и особенности супер-кара Nissan GT-R по адресу г. Артем, ул. Тульская, 20, тел. 46-08-08