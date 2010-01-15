Дилерский центр Nissan на Дальнем Востоке представил в Приморье уникальный автомобиль (фоторепортаж)

Posted 15 января 2010, 08:00
Published 15 января 2010, 08:00
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Компания «Авторитет-Авто», единственный официальный дилерский центр Nissan на территории Дальнего Востока, представила в Приморье новый Nissan GT-R - автомобиль, который вызывает удивление и восхищение. «Смотрины» прошли в четверг в городе Артеме, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре компании.
Суперкар Nissan GT-R занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый по динамике разгона автомобиль - 3, 5 секунды до 100 км. А также удостоен награды «Лучший спортивный автомобиль 2009 года», обойдя Рorsche 911 Carrera и Corvette ZR1.
Несмотря на то, что Nissan GT-R обладает отменной динамикой, благодаря шестицилиндровому двигателю с двойным турбонаддувом объемом 3,8 литра, мощностью 485 л.с. и крутящим моментом 588 Нм, он способен размеренно ездить и по дорогам города.
Гонщикам Владивостока автомобиль пришелся по душе. Дмитрий Семенюк, организатор дрифт-соревнований в Артеме, дрифтер: «Автомобиль, конечно, красивый. Очень хотелось бы на нем прокатиться и оценить все достоинства самостоятельно».
«Авторитет-Авто» приглашает оценить преимущества и особенности супер-кара Nissan GT-R по адресу г. Артем, ул. Тульская, 20, тел. 46-08-08