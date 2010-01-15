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Posted 15 января 2010, 00:35

Published 15 января 2010, 00:35

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Дорожная отрасль Колымы получит более 2 миллиардов рублей

15 января 2010, 00:35
В регионе начнется проектирование новой автодороги

МАГАДАН. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА – Финансирование дорожных работ в Магаданской области увеличено до 2,2 млрд. руб, об этом рассказал глава региона Николай Дудов на торжественном собрании в честь 50-летия со дня образования дорожного предприятия "Магаданское", сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев.

Губернатор пообещал, что дорожники региона не останутся без заказов, по его словам, общий объём финансирования дорожных работ в Магаданской области на 2010 год вырастет до 2,2 млрд. рублей - более чем на 150 млн. по сравнению с прошлым годом. Эти средства пойдут на продолжение работ по реконструкции автодороги "Палатка - Кулу - Нексикан", начинаются проектно-изыскательские работы на строительстве новой автодороги "Омсукчан - Кубака - Омолон".

Николай Дудов добавил, что в этом году начинается реализация областной целевой программы "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области на 2010-2012 годы". В областном бюджете на её выполнение предусмотрено 1,6 млрд. руб., в том числе 537,6 млн. - на 2010 г. Средства предназначены на ремонт автодорог Магадан - Балаганное - Талон, Солнечный - Ола, Палатка - Кулу - Нексикан, Авенирыч - Сеймчан, Сокол - Сплавная.

В рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" запланировано строительство автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь, которая соединит дорожные системы Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также реконструкция моста через реку Аян-Юрях, строительство мостовых переходов через реки Бабай и Кугланах.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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