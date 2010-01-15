Дорожная отрасль Колымы получит более 2 миллиардов рублей

Губернатор пообещал, что дорожники региона не останутся без заказов, по его словам, общий объём финансирования дорожных работ в Магаданской области на 2010 год вырастет до 2,2 млрд. рублей - более чем на 150 млн. по сравнению с прошлым годом. Эти средства пойдут на продолжение работ по реконструкции автодороги "Палатка - Кулу - Нексикан", начинаются проектно-изыскательские работы на строительстве новой автодороги "Омсукчан - Кубака - Омолон".