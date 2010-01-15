Дорожная отрасль Колымы получит более 2 миллиардов рублей

Posted 15 января 2010, 00:35
Published 15 января 2010, 00:35
Modified 17 сентября 2022, 12:52
Updated 17 сентября 2022, 12:52
МАГАДАН. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА – Финансирование дорожных работ в Магаданской области увеличено до 2,2 млрд. руб, об этом рассказал глава региона Николай Дудов на торжественном собрании в честь 50-летия со дня образования дорожного предприятия "Магаданское", сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев.
Губернатор пообещал, что дорожники региона не останутся без заказов, по его словам, общий объём финансирования дорожных работ в Магаданской области на 2010 год вырастет до 2,2 млрд. рублей - более чем на 150 млн. по сравнению с прошлым годом. Эти средства пойдут на продолжение работ по реконструкции автодороги "Палатка - Кулу - Нексикан", начинаются проектно-изыскательские работы на строительстве новой автодороги "Омсукчан - Кубака - Омолон".
Николай Дудов добавил, что в этом году начинается реализация областной целевой программы "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области на 2010-2012 годы". В областном бюджете на её выполнение предусмотрено 1,6 млрд. руб., в том числе 537,6 млн. - на
В рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" запланировано строительство автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь, которая соединит дорожные системы Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также реконструкция моста через реку Аян-Юрях, строительство мостовых переходов через реки Бабай и Кугланах.