Хабаровские "гаишники" заступили на ледовые посты

Posted 15 января 2010, 06:13
Published 15 января 2010, 06:13
Modified 17 сентября 2022, 12:52
Updated 17 сентября 2022, 12:52
ХАБАРОВСК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Дополнительные посты дорожно-постовой службы и запрещающие знаки выставила госавтоинспекция Хабаровского края в местах, где водители пытаются «накатать» незаконные ледовые переправы или допускают несанкционированный выезд на лед, отправляясь на зимнюю рыбалку. К нарушителям будут применяться меры административного порядка.
В крае официально открыто одиннадцать ледовых переправ, движение по которым безопасно как для людей, так и для автомобильного транспорта. Одна их них - международная переправа в районе города Бикина. В течение зимнего периода - с января по апрель - госавтоинспекторы совместно с сотрудниками других контролирующих служб будут совершать регулярные выезды на ледовые переправы для проверки организации и порядка их работы, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого УВД.