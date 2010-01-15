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Posted 15 января 2010, 06:13

Published 15 января 2010, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Хабаровские "гаишники" заступили на ледовые посты

15 января 2010, 06:13
Дорожно-постовая служба контролирует переправы

ХАБАРОВСК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Дополнительные посты дорожно-постовой службы и запрещающие знаки выставила госавтоинспекция Хабаровского края в местах, где водители пытаются «накатать» незаконные ледовые переправы или допускают несанкционированный выезд на лед, отправляясь на зимнюю рыбалку. К нарушителям будут применяться меры административного порядка.

В крае официально открыто одиннадцать ледовых переправ, движение по которым безопасно как для людей, так и для автомобильного транспорта. Одна их них - международная переправа в районе города Бикина. В течение зимнего периода - с января по апрель - госавтоинспекторы совместно с сотрудниками других контролирующих служб будут совершать регулярные выезды на ледовые переправы для проверки организации и порядка их работы, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого УВД.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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