Хабаровские "гаишники" заступили на ледовые посты

В крае официально открыто одиннадцать ледовых переправ, движение по которым безопасно как для людей, так и для автомобильного транспорта. Одна их них - международная переправа в районе города Бикина. В течение зимнего периода - с января по апрель - госавтоинспекторы совместно с сотрудниками других контролирующих служб будут совершать регулярные выезды на ледовые переправы для проверки организации и порядка их работы, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого УВД.