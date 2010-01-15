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Posted 15 января 2010, 09:06

Published 15 января 2010, 09:06

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Китайских фруктов в Приморье стали ввозить значительно больше

15 января 2010, 09:06
Видимо, в кризис россияне предпочитают "утешаться" китайскими лакомствами

ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - В 2009 году через контрольно-пропускной пункт Суйфэньхэ в Россию вывезено в общей сложности 72,75 тысяч тонн фруктов, что на 4,43% больше, чем в 2008 году
Как сообщает агенство Синьхуа со ссылкой на Управление карантинного контроля китайского пограничного города Суйфэньхэ, в денежном выражении объем экспорта составил 28,28 млн долларов США, увеличившись на 22,78% по сравнению с 2008 годом.
КПП Суйфэньхэ, который находится на юго-востоке провинция Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем России. Географическое преимущество, имеющиеся склады и логистические цепочки позволили КПП стать крупнейшим в Китае торговым центром фруктов и овощей, нацеленным на дальневосточный рынок.
Россия каждый год импортирует фрукты на общую сумму 530 млн долларов США, отмечается в сообщении.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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