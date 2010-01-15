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Posted 15 января 2010, 01:12

Published 15 января 2010, 01:12

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Мандельштамовские чтения открываются во Владивостоке

15 января 2010, 01:12
На них по традиции соберутся литераторы, историки, студенты

ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во ВГУЭС пройдут традиционные Мандельштамовские чтения. Почтить память О. Э. Мандельштама соберутся литераторы, историки, студенты.

Как сообщили в пресс-службе вуза, откроются чтения возложением цветов к памятнику поэта. Памятник О. Мандельштаму стоит в сквере ВГУЭС с 2003 года. С этого времени возложение цветов в день рождения поэта стало традицией во ВГУЭС.

В этом году состав участников чтений значительно расширился: к студентам и преподавателям ВГУЭС присоединились преподаватели других вузов, сотрудники библиотек города, музеев.

В 13 часов возле памятника поэту в парке ВГУЭС соберутся приморские поэты и почитатели Осипа Эмильевича Мандельштама - одного из лучших русских поэтов. Кроме обычного возложения цветов и чтения стихов на этот раз планируется увенчать голову поэта лавровым венком.

О венке стоит сказать особо. Он сделан на кафедре дизайна ВГУЭС. В него вплетены ветви лавра, привезенного одним из приморских филологов из Греции с горы Олимп. Лавр - дерево покровителя поэтов Аполлона. И лавровый венок с античных времен был высшей наградой за поэтическое творчество.

- Государство по достоинству оценило Осипа Мандельштама, надев на него венок мученика. Этот венок был даже не из терна, а из колючей проволоки. Поэтому мы увенчаем голову Осипа Эмильевича лавровым венком, - говорит заместитель первого проректора ВГУЭС по связям с общественностью, информации и рекламе Андрей Калачинский.

#Новости#Культура
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