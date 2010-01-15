Мандельштамовские чтения открываются во Владивостоке

- Государство по достоинству оценило Осипа Мандельштама, надев на него венок мученика. Этот венок был даже не из терна, а из колючей проволоки. Поэтому мы увенчаем голову Осипа Эмильевича лавровым венком, - говорит заместитель первого проректора ВГУЭС по связям с общественностью, информации и рекламе Андрей Калачинский.