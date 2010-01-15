Реконструкция "морского фасада" Владивостока начнется в апреле

Posted 15 января 2010, 08:48
Published 15 января 2010, 08:48
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Реконструкция «морских» фасадов зданий Владивостока, обустройство береговой черты и центра города начнется в апреле этого года. Об этом было заявлено сегодня на совещании в администрации края по подготовке и строительству объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.
Как сообщили участники совещания, на эти цели в подпрограмме «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» заложено 2,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений Владивостока, расположенных на побережье. Также предусмотрен ремонт домов в центре города и установка на них подсветки, благоустройство скверов.
«Центр Владивостока должен быть выдержан в едином стиле», - заявил губернатор Сергей Дарькин. Он отметил, что будет контролировать эту работу, лично утвердит типовые материалы и цвета, вид подсветки.