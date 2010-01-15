vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2010, 08:48

Published 15 января 2010, 08:48

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Реконструкция "морского фасада" Владивостока начнется в апреле

15 января 2010, 08:48
Центр Владивостока должен быть выдержан в едином стиле

ВЛАДИВОСТОК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - Реконструкция «морских» фасадов зданий Владивостока, обустройство береговой черты и центра города начнется в апреле этого года. Об этом было заявлено сегодня на совещании в администрации края по подготовке и строительству объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

Как сообщили участники совещания, на эти цели в подпрограмме «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» заложено 2,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений Владивостока, расположенных на побережье. Также предусмотрен ремонт домов в центре города и установка на них подсветки, благоустройство скверов.

«Центр Владивостока должен быть выдержан в едином стиле», - заявил губернатор Сергей Дарькин. Он отметил, что будет контролировать эту работу, лично утвердит типовые материалы и цвета, вид подсветки.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика