Реконструкция "морского фасада" Владивостока начнется в апреле

Как сообщили участники совещания, на эти цели в подпрограмме «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» заложено 2,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений Владивостока, расположенных на побережье. Также предусмотрен ремонт домов в центре города и установка на них подсветки, благоустройство скверов.