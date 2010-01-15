Якутия встречает Жизель

Posted 15 января 2010, 07:45
Published 15 января 2010, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ЯКУТСК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА - На сцене Театра оперы и балета имени Суоруна Омоллоона Якутска в субботу выступит прима-балерина Новосибирского академического театра, заслуженная артистка России, лучшая исполнительница партии Жизели в одноименном балете Анастасия Данилова.
По сообщению корреспондента РИА «Восток-Медиа» в Якутске, Анастасия прилетела из Новосибирска 13 января рано утром и почти сразу же приступила к репетициям с якутскими солистами и педагогами-репетиторами.
Спектакль специально для якутского балета поставил в 1996 году петербургский балетмейстер, в прошлом художественный руководитель труппы А.Полубенцев. В основе сюжета поэтическая французская легенда о виллисах - невестах, умерших до свадьбы, танцующих в призрачном лунном свете и одержимых мстительным чувством.
Для молодых якутских солистов участие в этом спектакле со звездой русского балета станет своеобразным мастер-классом. В главных партиях выступают обладатель премии «Надежда» республиканского театрального фестиваля «Желанный берег» Ренат Хон (Альберт), Динара Тулешова (Мирта, повелительница вилис), Андрей Никулин (Ганс).
А для самой Анастасии приезд в Якутию не стал неожиданностью, так как она уроженка нашего города и хорошо его знает.