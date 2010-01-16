Глава следственного комитета при МВД будет назначаться по представлению Путина

Напомним, вокруг должности главы СК при МВД сложилась весьма любопытная ситуация (РБК daily подробно писала об этом - rbcdaily.ru). Действующий председатель комитета 60-летний Алексей Аничин в декабре 2009 года достиг предельного возраста нахождения на службе. Продлить его полномочия может только президент, который пока не спешит этого делать. При этом Аничин является однокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ. А первым заместителем председателя СК при МВД в конце сентября 2009 года была назначена другая выпускница того же юрфака - 45-летняя Татьяна Герасимова, учившаяся уже вместе с Дмитрием Медведевым. Эксперты тогда расценили ее назначение как операцию по внедрению сменщика Аничина. Свежее решение может свидетельствовать об аппаратной победе Владимира Путина. Теперь он сможет предлагать своих людей на ключевую должность в подконтрольном Дмитрию Медведеву министерстве.