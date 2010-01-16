Глава следственного комитета при МВД будет назначаться по представлению Путина

Posted 16 января 2010, 11:36
Published 16 января 2010, 11:36
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
ВЛАДИВОСТОК. 16 января. ВОСТОК-МЕДИА - Предлагать президенту России кандидатуру главы Следственного комитета (СК) при МВД станет глава правительства, а не министр внутренних дел, как ранее. Соответствующий порядок предусмотрен свежим указом главы государства. По мнению экспертов, перемены обусловлены перераспределением полномочий во властном тандеме и должны стать очередным шагом к созданию единого следственного комитета.
Председатель Следственного комитета при МВД отныне будет назначаться по представлению главы правительства. Ранее кандидатуру главного милицейского следователя предлагал президенту министр внутренних дел. Изменения предусмотрены новым указом Дмитрия Медведева о внесении изменений в ряд нормативных актов о МВД. Официальная причина новации, озвученная пресс-службой Кремля, - создание юридических условий для грядущих преобразований в МВД. В самом же МВД считают, что власти решили попросту повысить статус и самостоятельность СК при МВД.
Напомним, вокруг должности главы СК при МВД сложилась весьма любопытная ситуация (РБК daily подробно писала об этом - rbcdaily.ru). Действующий председатель комитета 60-летний Алексей Аничин в декабре 2009 года достиг предельного возраста нахождения на службе. Продлить его полномочия может только президент, который пока не спешит этого делать. При этом Аничин является однокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ. А первым заместителем председателя СК при МВД в конце сентября 2009 года была назначена другая выпускница того же юрфака - 45-летняя Татьяна Герасимова, учившаяся уже вместе с Дмитрием Медведевым. Эксперты тогда расценили ее назначение как операцию по внедрению сменщика Аничина. Свежее решение может свидетельствовать об аппаратной победе Владимира Путина. Теперь он сможет предлагать своих людей на ключевую должность в подконтрольном Дмитрию Медведеву министерстве.
Перераспределение полномочий в новации увидели и эксперты. «Перемены вызваны координацией полномочий во властном тандеме, - считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. - Владимир Путин устал от неразберихи во взаимоотношениях Генпрокуратуры и СКП: бодаясь между собой, эти ведомства зачастую перестают реагировать на сигналы с Краснопресненской набережной, поэтому премьер-министр и создает альтернативную следственную вертикаль».
Эксперты также не исключили, что указ издан не под «послушного» Нургалиева, а под следующего министра внутренних дел. «Сегодня разницы нет, кто предложит кандидатуру председателя СК при МВД: премьер-министр или глава МВД, в любом случае это будет удобная властному тандему фигура, - заметил политолог Станислав Белковский. - А вот как проявит себя новый министр, пока не ясно, возможно, власти решили подстраховаться».
«Отъем функций обычно интерпретируется как предвестник отставки, и не исключено, что Нургалиев на волне критики работы милиции в скором времени действительно покинет свой пост», - согласился г-н Мухин. Второй причиной аппаратного изменения, по мнению экспертов, стало желание властей ускорить процесс создания единого следственного комитета. «Продолжается подготовка к реформе единого следствия, в рамках которой будут объединены следственные органы всех силовых ведомств, - указал г-н Белковский. - Сначала отделили Следственный комитет при прокуратуре (СКП) от Генпрокуратуры, теперь решили наделить независимостью и милицейский СК».
Отметим, что СК при МВД расследует самые резонансные преступления в основном экономической направленности. В настоящий момент в его производстве находятся уголовные дела о попытке похитить из Центробанка по поддельным платежным поручениям Пенсионного фонда РФ 1,25 млрд рублей, о незаконном предпринимательстве в отношении бывшего главы «Русснефти» Михаила Гуцериева, о неуплате налогов строительным трестом «Дон-Строй». СК при МВД расследовал и скандальное уголовное дело против скончавшегося в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.