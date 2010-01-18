В "Магаданэнерго" - кадровые перестановки

Posted 18 января 2010, 07:28
Published 18 января 2010, 07:28
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
МАГАДАН. 18 января. ВОСТОК-МЕДИА – Филиал «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго» возглавил Игорь Огинский, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев со ссылкой на пресс-службу компании.
До назначения Игорь Огинский полтора года руководил одним из подразделений «Магаданэнергосбыта» - отделением «Теплосбыт». По специальности экономист, окончил Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. В прошлом работал в коммунальной сфере.
Ранее должность «Магаданэнергосбыта» занимал Владимир Милотворский, ныне гендиректор ОАО «Магаданэнерго».