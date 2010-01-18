В "Магаданэнерго" - кадровые перестановки

До назначения Игорь Огинский полтора года руководил одним из подразделений «Магаданэнергосбыта» - отделением «Теплосбыт». По специальности экономист, окончил Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. В прошлом работал в коммунальной сфере.