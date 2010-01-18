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Posted 18 января 2010, 07:28

Published 18 января 2010, 07:28

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В "Магаданэнерго" - кадровые перестановки

18 января 2010, 07:28
Назначен новый директор филиала "Магаданэнергосбыт"

МАГАДАН. 18 января. ВОСТОК-МЕДИА – Филиал «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго» возглавил Игорь Огинский, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев со ссылкой на пресс-службу компании.

До назначения Игорь Огинский полтора года руководил одним из подразделений «Магаданэнергосбыта» - отделением «Теплосбыт». По специальности экономист, окончил Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. В прошлом работал в коммунальной сфере.

Ранее должность «Магаданэнергосбыта» занимал Владимир Милотворский, ныне гендиректор ОАО «Магаданэнерго».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Магаданская область
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