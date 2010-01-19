Александр Хорошавин: администрация Южно-Сахалинска должна уделять больше внимания строительству детских садов

Posted 19 января 2010, 08:23
Published 19 января 2010, 08:23
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня губернатор Сахалинской области - председатель правительства Сахалинской области Александр Хорошавин провел рабочую встречу с мэром Южно-Сахалинска Андреем Лобкиным. Обсуждался широкий спектр вопросов, связанных со строительством и реконструкцией объектов социальной и дорожной инфраструктуры, а также работой систем жизнеобеспечения областного центра.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Сахалина, одной из центральных тем встречи стала реализация программы строительства детских садов в Южно-Сахалинске. Этот вопрос, по мнению главы островного региона, является одним из важнейших, и его актуальность подчеркивается растущей в последние годы рождаемостью.
Как отметил Губернатор Александр Хорошавин, городской администрации необходимо уделять больше внимания вопросам строительства детских садов и развития социальной инфраструктуры в Южно-Сахалинске.
По словам Андрея Лобкина, в этом году городские власти планируют сдать в эксплуатацию одно детское дошкольное учреждение на 200 мест. Кроме того, в мэрии подготовлена необходимая проектно-сметная документация на строительство еще 2 детсадов.
Как подчеркнул Александр Хорошавин, мэрии надо сфокусировать свое внимание и на других векторах развития областного центра. Среди них: переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, реализация программ развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, реконструкции фасадов домов, благоустройства и ряд других.
На встрече также обсуждалось текущее состояние дел по тепло- и водоснабжению Южно-Сахалинска, ликвидации последствий мощного циклона.