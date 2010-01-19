Камчатская ТЭЦ-2 готовится к переводу на газ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - При использовании природного газа существенное падение точки росы дымовых газов станет причиной многократно ускоренного процесса разрушения железобетонного ствола дымовой трубы. Обследование выявило потребность в капитальном ремонте внутренней части, гарнитуры металлоконструкций. Необходимо также нанесение маркировки в виде чередующихся красных и белых колец шириной по 5 метров по всей высоте.

По оценке экспертной организации, продолжительность реконструкции железобетонной дымовой трубы составит не менее 6 месяцев. Остановить ТЭЦ-2 на такой длительный срок, конечно, невозможно. Поэтому для обеспечения безостановочной работы станции предусмотрено возведение временной дымовой трубы. Уже сейчас на территории ТЭЦ ведутся работы по подготовке пятиметрового котлована и заливке фундамента для неё. По окончании капитального ремонта основной дымовой трубы 247-тоная временная конструкция подлежит демонтажу.

Параллельно с этим ведутся подготовительные работы для строительства основных объектов системы газоснабжения, которая включает в себя трубопроводы высокого давления в пределах ограды ТЭЦ-2; газорегуляторный пункт (ГРП); эстакаду газопроводов до главного корпуса; газопроводы котельного отделения. ГРП состоит из трех модулей: блок очистки входящего газа, блок редуцирования для понижения давления газа, блок коммерческого учёта газа.

Подрядчиками выступают ОАО «ДЭМ-Камчатка», в его зоне ответственности - фундамент и опорные конструкции; ЗАО «Востокэнергореммонтаж», решающее вопросы внутреннего газоснабжения; ОАО «Камчатэнергоремонт», в задачи которого входит возведение крытой переходной галереи для обслуживания ГРП и газопровода.

Блоки ГРП изготовлены, доставлены во Владивосток и ожидают отправки морем до места назначения. На складах ОАО "Камчатскэнерго" уже находятся газовые клапаны, в феврале предстоит еще одна объемная поставка газового оборудования из Москвы.

По словам заместителя директора по реализации инвестиционных проектов и перспективному развитию «Камчатских ТЭЦ» Владимира Анищенко, пуско-наладочные работы на котле № 3 запланированы на конец июня, а в июле он сможет полноценно работать на новом виде топлива - газе. В сентябре-октябре все три котла ТЭЦ-2 должны быть готовы к сжиганию газа.

В настоящее время на ТЭЦ-2 установлено три котла типа БКЗ-320-140ГМ, которые могут работать как на газе, так и на мазуте. Мазут остается в качестве резервного топлива. Это позволит в случае нештатной ситуации перейти с одного вида топлива на другой без ущерба для интересов потребителей.

С технической точи зрения, газификация имеет очевидные преимущества: упростится ремонтная программа, увеличится КПД котлов, существенно снизятся выбросы в атмосферу, что благоприятно скажется на улучшении экологической ситуации.