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Posted 18 января 2010, 23:38

Published 18 января 2010, 23:38

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Куранахское месторождение даст импульс развитию Амурской области

18 января 2010, 23:38
Основные полезные компоненты его – железо и титан, присутствуют также ванадий и фосфор

БЛАГОВЕЩЕНСК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приамурья Олег Кожемяко считает, что разработка Куранахского месторождения титано-магнетитовых руд даст мощный импульс развитию промышленности региона.

Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», глава области заявил, побывав в Тындинском районе и ознакомившись с инфраструктурой ООО «Олекминский рудник».
Именно это предприятие работает на Куранахском месторождении, разведанные запасы которого - 44 миллиона тонн титано-магнетитовых руд. Основные полезные компоненты - железо и титан, присутствуют также ванадий и фосфор. Предполагается дальнейшая разведка. Добыча начата в 2008-м году, в настоящее время ведется разработка карьера Саикта. После 3-5 лет работы планируется ввести в эксплуатацию еще один карьер.
В прошлом году на месторождении добыто более 100 тысяч тонн руды. Также был успешно опробован дробильно-сортировочный комплекс, куда первоначально поступает сырье, которое после обработки отправляют на обогатительную фабрику, расположенную почти в 40 километрах от карьера. Конечный продукт - титаномагнетитовый и ильменитовый концентрат - в дальнейшем может очень широко использоваться в металлургии.
Примечательно, что ООО «Олекминский рудник» не использует на Куранахском месторождении никаких химических реагентов. Впервые в России здесь применена магнитно-электростатическая схема. На проектную мощность рудник планирует выйти в 2011 году.
«Масштабы предприятия не просто впечатляют, это серьезный задел на десятки лет, - подчеркнул министр природных ресурсов Амурской области Юрий Привалов. - Продукция «Олекминского рудника» необходима для судостроения, титан - ключевой продукт для авиастроения. Кроме того, на Куранахском месторождении имеются попутные компоненты, которые в дальнейшем могут иметь очень широкое применение, в частности, в лакокрасочной промышленности. Но эта технология связана с применением природного газа. Поэтому губернатор и правительство Амурской области будут ставить ряд вопросов перед федеральной властью, чтобы обратить внимание на газификацию севера области».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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