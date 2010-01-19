Куранахское месторождение даст импульс развитию Амурской области

Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», глава области заявил, побывав в Тындинском районе и ознакомившись с инфраструктурой ООО «Олекминский рудник».

Именно это предприятие работает на Куранахском месторождении, разведанные запасы которого - 44 миллиона тонн титано-магнетитовых руд. Основные полезные компоненты - железо и титан, присутствуют также ванадий и фосфор. Предполагается дальнейшая разведка. Добыча начата в 2008-м году, в настоящее время ведется разработка карьера Саикта. После 3-5 лет работы планируется ввести в эксплуатацию еще один карьер.

В прошлом году на месторождении добыто более 100 тысяч тонн руды. Также был успешно опробован дробильно-сортировочный комплекс, куда первоначально поступает сырье, которое после обработки отправляют на обогатительную фабрику, расположенную почти в 40 километрах от карьера. Конечный продукт - титаномагнетитовый и ильменитовый концентрат - в дальнейшем может очень широко использоваться в металлургии.

Примечательно, что ООО «Олекминский рудник» не использует на Куранахском месторождении никаких химических реагентов. Впервые в России здесь применена магнитно-электростатическая схема. На проектную мощность рудник планирует выйти в 2011 году.

«Масштабы предприятия не просто впечатляют, это серьезный задел на десятки лет, - подчеркнул министр природных ресурсов Амурской области Юрий Привалов. - Продукция «Олекминского рудника» необходима для судостроения, титан - ключевой продукт для авиастроения. Кроме того, на Куранахском месторождении имеются попутные компоненты, которые в дальнейшем могут иметь очень широкое применение, в частности, в лакокрасочной промышленности. Но эта технология связана с применением природного газа. Поэтому губернатор и правительство Амурской области будут ставить ряд вопросов перед федеральной властью, чтобы обратить внимание на газификацию севера области».