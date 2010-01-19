На Сахалине необходимо выработать комплекс мер поддержки молодых ученых

- У нас большие планы по «закреплению» в области талантливых молодых специалистов, привлечению молодежи из других регионов, - отметил губернатор. - Например, это возможно через реализацию программы «Жилье для молодых ученых». Сейчас, по моему поручению, разрабатывается и законопроект, который будет предусматривать выделение молодежи «подъемных средств», как это было раньше. Думаю, размер этих «подъемных» должен быть сопоставим с материнским капиталом.