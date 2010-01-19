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Posted 19 января 2010, 00:12

Published 19 января 2010, 00:12

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

На Сахалине необходимо выработать комплекс мер поддержки молодых ученых

19 января 2010, 00:12
Об этом заявил губернатор Сахалина на встрече с директором Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Борисом Левиным

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области - председатель правительства Сахалинской области Александр Хорошавин встретился накануне с директором Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Борисом Левиным. Во встрече также принял участие заместитель председателя правительства региона Сергей Вильямов.

Борис Левин рассказал губернатору о работе научного учреждения в части изучения сейсмической и вулканической деятельности, цунами. Все эти природные явления характерны для Курил. Данные их исследований недавно были опубликованы на страницах уникального издания - Атласа Курильских островов. Большая иллюстрированная книга содержит научный материал, собранный за последние 20 лет вулканологами, сейсмологами, картографами и другими учеными. Борис Левин подарил главе региона экземпляр Атласа.

Как отметил директор Института, стихия в островном регионе может нести с собой не только разрушения. Например, в результате землетрясений в районе Невельска и курильского острова Матуа, произошло поднятие участков морского дна, при этом территория Сахалинской области и России увеличилась на 4,5 квадратных километра.

По мнению Бориса Левина, в дополнительном изучении нуждаются так называемые техногенные землетрясения, которые могут происходить в районах нефтегазодобычи. Данный вопрос, отметил губернатор Александр Хорошавин, необходимо обсуждать с привлечением оператором шельфовых проектов в рамках ежегодной конференции «Нефть и газ Сахалина».

Речь на встрече зашла и о развитии в Сахалинской области академической науки. По словам, Бориса Левина, в этой части отмечается ряд положительных моментов. На Сахалине с 2005 года работает диссертационный совет, который уже подготовил 3 докторов и 5 кандидатов физико-математических наук. Коллектив Института морской геологии и геофизики ДВО РАН пополняется молодыми учеными. Как подчеркнул губернатор, «эти тенденции необходимо сохранять», выработав при этом комплекс мер поддержки молодых ученых.

- У нас большие планы по «закреплению» в области талантливых молодых специалистов, привлечению молодежи из других регионов, - отметил губернатор. - Например, это возможно через реализацию программы «Жилье для молодых ученых». Сейчас, по моему поручению, разрабатывается и законопроект, который будет предусматривать выделение молодежи «подъемных средств», как это было раньше. Думаю, размер этих «подъемных» должен быть сопоставим с материнским капиталом.

По поручению губернатора, для Института морской геологии и геофизики ДВО РАН будет приобретено вспомогательное оборудование - автономная установка энергоснабжения и снегоочистительная техника, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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