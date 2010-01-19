Сергей Дарькин обратился к приморским студентам

ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - В преддверии Дня студенчества, или Татьянина дня, губернатор Приморского края Сергей Дарькин обратился к учащимся. В частности, в его обращении сказано:

«25 января по всей России отмечают Татьянин день - один из самых веселых, шумных праздников, объединяющих разные поколения.

Студенчество - замечательная пора надежд и открытий, время дерзких мечтаний, молодого азарта и энергии. Это лучшее время для планов на будущее.

21 век - век образованных людей. Стратегический интеллектуальный запас Приморья - это почти 100-тысячная армия студентов высших учебных заведений. Умные, целеустремленные, творческие - эти ребята уже сегодня определяют облик края, закладывают образ будущего. Ежегодно 1110 самых талантливых и активных юношей и девушек становятся стипендиатами Губернатора. На это из краевого бюджета за 5 лет выделено более 75 миллионов рублей. Убежден, что эта мера поддержки молодых людей не благотворительность. Это серьезные инвестиции в будущее Приморья.

У нынешнего поколения молодежи есть такие возможности, о которых мы не могли и мечтать. В ближайшие годы из федерального и краевого бюджетов, корпораций, частного бизнеса в регион будут инвестированы сотни миллиардов рублей. Созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Каждый из вас сможет выбрать подходящее дело для реализации своих амбиций, карьерного и творческого роста.

Я поздравляю студентов и преподавателей, всех приморцев, кто однажды и навсегда впитал в себя удивительный дух студенческого братства с замечательным праздником. Успехов вам, крепкого здоровья и хорошего настроения.

Пусть покровительница студенчества святая Татьяна поможет вам в делах и начинаниях», - пожелал губернатор.