Северокорейцы попытались вывезти из Приморья мускусные железы кабарги

Posted 19 января 2010, 09:36
Published 19 января 2010, 09:36
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Мускусные железы кабарги обнаружили и изъяли у граждан Северной Кореи, выезжавших из России в КНДР, сотрудники Матвеевского таможенного поста Хасанской таможни при оформлении поезда «Хасан - Туманган».
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, один из пассажиров вез упакованную в бумагу и в полиэтилен струю кабарги (весом 9,95 грамма) во внутреннем кармане куртки, и во время устного опроса предъявил ее таможенникам самостоятельно.
Второй кореец, чтобы скрыть специфический запах, завернул железу в полиэтиленовый пакет, обмотал клейкой лентой и спрятал за голенищем ботинка. Во время осмотра личных вещей пассажира служебной собакой под руководством кинолога, он продолжал отрицать наличие дериватов. К гражданину КНДР была применена исключительная форма таможенного контроля - личный досмотр, результате которого и был обнаружен сверток со струей кабарги (весом 13,33 грамма).
В отношении граждан КНДР заведены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП России - недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию, и ч. 2 ст. 16.1 КоАП России - сокрытие товаров от таможенного контроля.