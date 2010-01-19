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Posted 19 января 2010, 09:36

Published 19 января 2010, 09:36

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Северокорейцы попытались вывезти из Приморья мускусные железы кабарги

19 января 2010, 09:36
Сюжет
Происшествие
В отношении граждан КНДР заведены дела об административных правонарушениях

ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Мускусные железы кабарги обнаружили и изъяли у граждан Северной Кореи, выезжавших из России в КНДР, сотрудники Матвеевского таможенного поста Хасанской таможни при оформлении поезда «Хасан - Туманган».

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, один из пассажиров вез упакованную в бумагу и в полиэтилен струю кабарги (весом 9,95 грамма) во внутреннем кармане куртки, и во время устного опроса предъявил ее таможенникам самостоятельно.

Второй кореец, чтобы скрыть специфический запах, завернул железу в полиэтиленовый пакет, обмотал клейкой лентой и спрятал за голенищем ботинка. Во время осмотра личных вещей пассажира служебной собакой под руководством кинолога, он продолжал отрицать наличие дериватов. К гражданину КНДР была применена исключительная форма таможенного контроля - личный досмотр, результате которого и был обнаружен сверток со струей кабарги (весом 13,33 грамма).

В отношении граждан КНДР заведены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП России - недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию, и ч. 2 ст. 16.1 КоАП России - сокрытие товаров от таможенного контроля.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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