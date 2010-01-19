Северокорейцы попытались вывезти из Приморья мускусные железы кабарги

Второй кореец, чтобы скрыть специфический запах, завернул железу в полиэтиленовый пакет, обмотал клейкой лентой и спрятал за голенищем ботинка. Во время осмотра личных вещей пассажира служебной собакой под руководством кинолога, он продолжал отрицать наличие дериватов. К гражданину КНДР была применена исключительная форма таможенного контроля - личный досмотр, результате которого и был обнаружен сверток со струей кабарги (весом 13,33 грамма).