Театру "Рампа" присвоили звание народного

НАХОДКА. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Звание «народного» присвоено драматическому театру «Рампа» из Находки. С 2005 года этот коллектив поднимает престиж театрального искусства, совершенствует мастерство и радует находкинцев новыми постановками.

«Народный коллектив любительского художественного творчества» - именно так звучит сегодня статус театра «Рампа». Диплом о его присвоении, подписанный начальником управления культуры администрации Приморского края Петром Семиным, вручен главному режиссеру театра Татьяне Тренькиной.

Звание «народного» коллектив получил по представлению городской администрации и согласно решению художественного совета Приморского краевого центра народной культуры. Члены худсовета внимательно изучили деятельность театра, лично убедились в его профессионализме: в 2009 году артисты «Рампы» дали мастер-класс на сцене Молодежного театра во Владивостоке.

Стабильная работа, высокий уровень мастерства, богатый репертуар, успешное участие в профессиональных конкурсах и смотрах, работа с детьми и молодежью - всем этим критериям «Рампа» соответствует. Новый статус накладывает повышенные обязательства, однако, их «Рампа» выполняет давно и успешно. «Например, вместо обязательной одной премьеры в год, мы даем как минимум две. Полагающиеся по званию оплачиваемые ставки для артистов также уже введены благодаря содействию городской администрации», - рассказывает Татьяна Тренькина. Добавим, что в разные годы в Находке народными становились такие известные коллективы как ансамбль «Приморочка», Муниципальный духовой оркестр, клуб спортивного бального танца «Надежда». Свое звание каждый обязан подтверждать раз в пять лет.

С появлением яркого и самобытного театра «Рампа» связана пора активного развития в Находке театрального искусства. Сегодня в репертуаре коллектива шесть постановок - классических и современных, а также три детских. На сцену выходят 25 артистов в возрасте от 7 до 50 лет. В 2007 году «Рампа» стала лауреатом международного фестиваля театрального искусства в Уссурийске, а в 2008 году - краевого.

Творчество артистов «Рампы» находит поддержку у городских властей. Администрация Находки оказывает помощь в организации поездок коллектива на профессиональные фестивали. Также за счет местного бюджета был капитально отремонтирован зал Муниципального дома молодежи, на сцене которого артисты «Рампы» разыгрывают все свои постановки. Это позволило театру принимать больше зрителейй и ощутимо поднять престиж театрального искусства в городе.