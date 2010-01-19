В мэрии Магадана подвели итоги капремонта жилищного фонда в 2009 году

В этом году запланирован ремонт пока пяти домов: по ул. Портовой, 5 «В» и 5 «Д», Пролетарской, 80, Колымской, 14, Пролетарской, 24. Уже авансирована работа подрядчиков, закупаются стройматериалы. Ожидается, что средств на капремонт в этом году будет выделено больше.