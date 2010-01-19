В мэрии Магадана подвели итоги капремонта жилищного фонда в 2009 году

Posted 19 января 2010, 05:05
Published 19 января 2010, 05:05
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
МАГАДАН. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - В 2009 по Магадану на эти цели использовано 140 миллионов рублей. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе мэрии Магадана.
Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, включая 5 процентов, собранных собственниками жилых помещений. На эти деньги отремонтированы 22 многоквартирных дома, проведены фасадные и кровельные работы, ремонт подвалов и лифтового оборудования. Все запланированное выполнено, а остатки финансовых средств перераспределены на модернизацию внутренних и инженерных сетей.
К сожалению, не полностью освоены суммы, выделенные на капремонт двух домов по ул. Коммуны, 3 и пр. Карла Маркса, 50. График работ нарушен из-за недобросовестности подрядчиков. До 1 февраля недоделки должны быть устранены.
В этом году запланирован ремонт пока пяти домов: по ул. Портовой, 5 «В» и 5 «Д», Пролетарской, 80, Колымской, 14, Пролетарской, 24. Уже авансирована работа подрядчиков, закупаются стройматериалы. Ожидается, что средств на капремонт в этом году будет выделено больше.