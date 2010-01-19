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Posted 19 января 2010, 06:08

Published 19 января 2010, 06:08

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Приморье дорабатывают закон о сохранности жилищного фонда

19 января 2010, 06:08
Во Владивостоке состоялось заседание комитета по экономической политике и собственности краевого Законодательного Собрания

ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке состоялось заседание комитета по экономической политике и собственности, в ходе которого депутаты рассмотрели вопрос о необходимости внести изменения в краевой закон, регламентирующий осуществление контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

На заседании речь шла о доработке Закона Приморского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства».

Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в данный Закон. Разработанный законопроект призван регламентировать вопросы организации государственного контроля в жилищной сфере на территории Приморского края в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Так, статьей 41 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. В частности, пункт 8.1 статьи 13 "Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений", излагается в новой редакции, расширяющей имеющиеся полномочия в сфере осуществления государственного контроля.

В частности, добавлено: «Осуществление контроля за соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов». Настоящий законопроект излагает наименование и статью 1 Закона Приморского края в новой редакции, которая соответствует федеральному законодательству с учетом расширенных полномочий.

В ходе заседания комитета депутаты проголосовали за предлагаемые изменения в первом, втором и третьем чтениях и приняли решение вынести данный законопроект на заседание Законодательного Собрания.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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