В Приморье дорабатывают закон о сохранности жилищного фонда

Так, статьей 41 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. В частности, пункт 8.1 статьи 13 "Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений", излагается в новой редакции, расширяющей имеющиеся полномочия в сфере осуществления государственного контроля.