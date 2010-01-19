В Приморье дорабатывают закон о сохранности жилищного фонда

Posted 19 января 2010, 06:08
Published 19 января 2010, 06:08
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке состоялось заседание комитета по экономической политике и собственности, в ходе которого депутаты рассмотрели вопрос о необходимости внести изменения в краевой закон, регламентирующий осуществление контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.
На заседании речь шла о доработке Закона Приморского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства».
Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в данный Закон. Разработанный законопроект призван регламентировать вопросы организации государственного контроля в жилищной сфере на территории Приморского края в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Так, статьей 41 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. В частности, пункт 8.1 статьи 13 "Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений", излагается в новой редакции, расширяющей имеющиеся полномочия в сфере осуществления государственного контроля.
В частности, добавлено: «Осуществление контроля за соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов». Настоящий законопроект излагает наименование и статью 1 Закона Приморского края в новой редакции, которая соответствует федеральному законодательству с учетом расширенных полномочий.
В ходе заседания комитета депутаты проголосовали за предлагаемые изменения в первом, втором и третьем чтениях и приняли решение вынести данный законопроект на заседание Законодательного Собрания.