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Posted 18 января 2010, 23:42

Published 18 января 2010, 23:42

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Владивосток увидит "Легкое дыхание"

18 января 2010, 23:42
Так называется фотовыставка, которая открывается сегодня в Доме-музее семьи Сухановых

ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 19 января, в 14.00 в Доме-музее семьи Сухановых во Владивостоке открывается фотовыставка «Легкое дыхание».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» организаторы, на выставке представлено 30 фоторабот преподавателя профессионального лицея ВГУЭС Елены Павловны Мельниковой и ее студентов - Алены Травкиной и Екатерины Соловьевой.

«Все прекрасное в природе сиюминутно, - рассказывает Елена Павловна. - Легкое дуновение ветерка может радикально все изменить в природе в цветах. Главное не упустить это живое дыхание, прикоснуться к нему, и тогда столь же легким будет кадр. Данная выставка - попытка удержать это неуловимое и очень недолговечное, какими и являются всякие цветы». Выставка продлится до 27 января.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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