Владивосток увидит "Легкое дыхание"

Posted 18 января 2010, 23:42
Published 18 января 2010, 23:42
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 19 января, в 14.00 в Доме-музее семьи Сухановых во Владивостоке открывается фотовыставка «Легкое дыхание».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» организаторы, на выставке представлено 30 фоторабот преподавателя профессионального лицея ВГУЭС Елены Павловны Мельниковой и ее студентов - Алены Травкиной и Екатерины Соловьевой.
«Все прекрасное в природе сиюминутно, - рассказывает Елена Павловна. - Легкое дуновение ветерка может радикально все изменить в природе в цветах. Главное не упустить это живое дыхание, прикоснуться к нему, и тогда столь же легким будет кадр. Данная выставка - попытка удержать это неуловимое и очень недолговечное, какими и являются всякие цветы». Выставка продлится до 27 января.