Владивосток увидит "Легкое дыхание"

«Все прекрасное в природе сиюминутно, - рассказывает Елена Павловна. - Легкое дуновение ветерка может радикально все изменить в природе в цветах. Главное не упустить это живое дыхание, прикоснуться к нему, и тогда столь же легким будет кадр. Данная выставка - попытка удержать это неуловимое и очень недолговечное, какими и являются всякие цветы». Выставка продлится до 27 января.