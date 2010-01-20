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Posted 20 января 2010, 01:30

Published 20 января 2010, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Аукцион по отлову бездомных животных объявлен в Хабаровске

20 января 2010, 01:30
При размещении муниципального заказа определены условия выполнения работ, объемы, сроки и сумма

ХАБАРОВСК. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - Открытый аукцион по отлову и утилизации бездомных животных объявлен в Хабаровске. Как и положено, при размещении муниципального заказа определены условия выполнения работ, объемы, сроки и сумма.

Начальная цена контракта, за который поборются «ловцы собачьих и кошачьих душ», - 1,5 миллиона рублей. Кто предложит меньше, тот и выиграет аукцион, итоги которого будут подведены 19 февраля в малом зале администрации города. По условиям заказчика, которым выступает управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда городской администрации, в течение года на территории муниципалитета необходимо отловить и утилизировать 1434 бездомных животных, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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