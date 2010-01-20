Аукцион по отлову бездомных животных объявлен в Хабаровске

Начальная цена контракта, за который поборются «ловцы собачьих и кошачьих душ», - 1,5 миллиона рублей. Кто предложит меньше, тот и выиграет аукцион, итоги которого будут подведены 19 февраля в малом зале администрации города. По условиям заказчика, которым выступает управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда городской администрации, в течение года на территории муниципалитета необходимо отловить и утилизировать 1434 бездомных животных, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».