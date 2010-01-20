Художники из солнечной Португалии прибывают на международный конкурс ледовых скульптур

По традиции «Ледовая фантазия» пройдет в два этапа - сначала будет проводиться блицтурнир, а затем - создание основного произведения. Призеры конкурса получат в награды кубки, медали, дипломы и денежные премии губернатора Хабаровского края. Одновременно пройдет и молодежный конкурс, в котором будут участвовать пять команд. Победителей также ждут награды и поездка в Китай, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.