Художники из солнечной Португалии прибывают на международный конкурс ледовых скульптур

Posted 20 января 2010, 07:45
Published 20 января 2010, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ХАБАРОВСК. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - IX Международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия» пройдет с 22 по 26 января в Хабаровске. Творческое состязание «зимних» скульпторов, в котором примут участие команды из дальневосточных регионов, а также Латвии и солнечной Португалии, где снег всегда считался сюрпризом погоды, состоится на площади имени Ленина.
По традиции «Ледовая фантазия» пройдет в два этапа - сначала будет проводиться блицтурнир, а затем - создание основного произведения. Призеры конкурса получат в награды кубки, медали, дипломы и денежные премии губернатора Хабаровского края. Одновременно пройдет и молодежный конкурс, в котором будут участвовать пять команд. Победителей также ждут награды и поездка в Китай, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.