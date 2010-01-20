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Posted 20 января 2010, 07:45

Published 20 января 2010, 07:45

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Художники из солнечной Португалии прибывают на международный конкурс ледовых скульптур

20 января 2010, 07:45
"Ледовая фантазия" пройдет в Хабаровске с 22 по 26 января

ХАБАРОВСК. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - IX Международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия» пройдет с 22 по 26 января в Хабаровске. Творческое состязание «зимних» скульпторов, в котором примут участие команды из дальневосточных регионов, а также Латвии и солнечной Португалии, где снег всегда считался сюрпризом погоды, состоится на площади имени Ленина.

По традиции «Ледовая фантазия» пройдет в два этапа - сначала будет проводиться блицтурнир, а затем - создание основного произведения. Призеры конкурса получат в награды кубки, медали, дипломы и денежные премии губернатора Хабаровского края. Одновременно пройдет и молодежный конкурс, в котором будут участвовать пять команд. Победителей также ждут награды и поездка в Китай, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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