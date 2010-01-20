Китайские автомобили приступили к самоликвидации во Владивостоке

Как передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телепрограмму «Ночной дозор», эти автомобили, похоже, задались целью в рекордно короткие сроки приобрести в городе скандальную репутацию. Если до сегодняшнего дня Howo «истребляли» своих японских коллег, то теперь приступили к самоуничтожению.

Поздним вечером в районе улицы Луговой во Владивостоке столкнулись сразу два Howo. Судя по буквам госномеров, оба прибыли во Владивосток из Хабаровска. Что именно стало причиной этой аварии, точно сказать невозможно.

По словам водителя, виноват какой-то автомобиль, который в момент столкновения стоял на дороге далеко впереди. При виде его притормозил первый Howo, а второй, едущий следом, остановиться не успел.

К всеобщему удивлению, водитель грузовика при ударе не пострадал. Позже у мужчины поднялось давление - наверное, переволновался. Потому пришлось вызывать скорую. Медики осмотрели мужчину на месте и не стали госпитализировать - нет необходимости.