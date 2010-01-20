Молодые ученые из Владивостока стали победителями общероссийского конкурса

Posted 20 января 2010, 03:36
Published 20 января 2010, 03:36
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - Молодые ученые Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук стали победителями 6-го общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости - 2009».
Владивостокские ученые Ренат Шакиров, Андрей Яцук, Алексей Окулов и Наталья Пестрикова представили совместный проект на тему «Геолого-промышленная оценка перспективности газодобычи метана угольных бассейнов и месторождений Дальнего Востока и усовершенствование технологий интенсифицированной дегазации в условиях научно-технической интеграции со странами АТР», который получил высокую оценку экспертов и был признан победителем на всероссийском конкурсе. Ребятам были вручены гранты в размере 480 тысяч рублей, дипломы и специальные призы.