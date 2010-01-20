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Posted 20 января 2010, 09:06

Published 20 января 2010, 09:06

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Магадане готовятся к проведению традиционного конкурса патриотической песни

20 января 2010, 09:06
Городской конкурс "Поклонимся великим тем годам" посвящен 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МАГАДАН. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Магадане готовятся к проведению традиционного конкурса патриотической песни. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе мэрии Магадана. Конкурс называется «Поклонимся великим тем годам…». В отборочном туре смогут поучаствовать все желающие вокалисты, которым уже исполнилось 8 лет. Конкурс пройдёт в два этапа. На 6 февраля запланирован отборочный тур, а на 13 февраля - гала-концерт. Заявки на участие принимаются до 20 января.

Это традиционное городское мероприятие посвящено 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса станут солисты и ансамбли художественной самодеятельности различных учреждений Магадана. Городской конкурс патриотической песни проводится по номинациям: солисты, ансамбли и авторская песня. Оба этапа конкурса пройдут в доме культуры «Пионерный».

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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