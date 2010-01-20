МАГАДАН. 20 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Магадане готовятся к проведению традиционного конкурса патриотической песни. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе мэрии Магадана. Конкурс называется «Поклонимся великим тем годам…». В отборочном туре смогут поучаствовать все желающие вокалисты, которым уже исполнилось 8 лет. Конкурс пройдёт в два этапа. На 6 февраля запланирован отборочный тур, а на 13 февраля - гала-концерт. Заявки на участие принимаются до 20 января.