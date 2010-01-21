vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2010, 07:35

Published 21 января 2010, 07:35

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Без света оставил жителей поселка Литовко Хабаровского края их односельчанин

21 января 2010, 07:35
Он самовольно рубил деревья в зоне линий электропередачи

ХАБАРОВСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Вырубка деревьев в охранных зонах линий электропередачи Хабаровских электрических сетей привела к отключению жилого сектора и водонасосной станции поселка Литовка.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в энергокомпании, житель поселка Литовко Амурского района самовольно проводил вырубку деревьев в пролете опор воздушных линий, в результате чего одно из деревьев упало, оборвав провода линий электропередач и оставив без энергоснабжения поселок. По данному факту руководство компании обратилось с заявлением в милицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Только с октября по январь зафиксировано 5 подобных случаев повреждения линий электропередач, приведших к нарушению энергоснабжения в поселках Троицкое, Иннокентьевка, Лидога, Джонки, Петровичи и Марусино. В связи с этим директор Хабаровских электрических сетей Сергей Башкиров обратился с письмом в УВД Хабаровского края с просьбой помочь установить лиц, совершающих такие правонарушения.
Энергетики призывают жителей края строго соблюдать требования Правил охраны электрических сетей, не допускать несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи.
«Последствия подобных действий приводят к отключению электроснабжения жилмассивов и социально-значимых объектов края, что особо опасно в зимний период, - подчеркнул директор филиала ОАО ДРСК «Хабаровские электрические сети» Сергей Башкиров.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика