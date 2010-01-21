Без света оставил жителей поселка Литовко Хабаровского края их односельчанин

ХАБАРОВСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Вырубка деревьев в охранных зонах линий электропередачи Хабаровских электрических сетей привела к отключению жилого сектора и водонасосной станции поселка Литовка.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в энергокомпании, житель поселка Литовко Амурского района самовольно проводил вырубку деревьев в пролете опор воздушных линий, в результате чего одно из деревьев упало, оборвав провода линий электропередач и оставив без энергоснабжения поселок. По данному факту руководство компании обратилось с заявлением в милицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Только с октября по январь зафиксировано 5 подобных случаев повреждения линий электропередач, приведших к нарушению энергоснабжения в поселках Троицкое, Иннокентьевка, Лидога, Джонки, Петровичи и Марусино. В связи с этим директор Хабаровских электрических сетей Сергей Башкиров обратился с письмом в УВД Хабаровского края с просьбой помочь установить лиц, совершающих такие правонарушения.

Энергетики призывают жителей края строго соблюдать требования Правил охраны электрических сетей, не допускать несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи.

«Последствия подобных действий приводят к отключению электроснабжения жилмассивов и социально-значимых объектов края, что особо опасно в зимний период, - подчеркнул директор филиала ОАО ДРСК «Хабаровские электрические сети» Сергей Башкиров.