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Posted 21 января 2010, 04:41

Published 21 января 2010, 04:41

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Губернатор Приморья улетел в Москву

21 января 2010, 04:41
Он приглашен на заседание Госсовета, на котором будут рассматриваться вопросы совершенствования политической системы

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор края Сергей Дарькин отправился в рабочую командировку в Москву.

В столице он примет участие в заседании Государственного совета РФ под председательством президента РФ Дмитрия Медведева. Заседание будет посвящено совершенствованию политической системы и укреплению политических институтов в Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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