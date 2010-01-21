Губернатор Приморья улетел в Москву

Posted 21 января 2010, 04:41
Published 21 января 2010, 04:41
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор края Сергей Дарькин отправился в рабочую командировку в Москву.
В столице он примет участие в заседании Государственного совета РФ под председательством президента РФ Дмитрия Медведева. Заседание будет посвящено совершенствованию политической системы и укреплению политических институтов в Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевой администрации.