На старт "Лыжни России" в Благовещенске выйдет более 3,5 тысячи человек

БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - На «Лыжню России-2010» в Благовещенске выйдут более трех с половиной тысяч гостей и жителей города. По крайней мере, таковы расчеты местного оргкомитета Всероссийской акции. На его первом заседании были определены дата и место забега, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в мэрии города.

Благовещенск станет единственным амурским городом, который выйдет на старт 28-й Всероссийской массовой лыжной гонки. Поэтому в областном центре ждут гостей из других районов области. «Лыжня России-2010» состоится 14 февраля.

Как и в прошлом году, на Владимирских озерах. Федерация лыжного спорта обещает подготовить трассу до 12 февраля. Автобусы для подвоза участников к месту проведения лыжной гонки предоставит МП «Автоколонна 1275».

Для спортсменов и болельщиков организуют торговлю шашлыками, блинами, хот-догами, а горячий чай будут раздавать бесплатно. Заявки на участие начнут принимать с 9-го февраля. Перед стартом лыжникам выдадут номера и шапочки. По решению оргкомитета акция «Лыжня России-2010» в Благовещенске посвящена 65-летию Великой Победы.