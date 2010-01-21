Почти на миллиард рублей долгов по заработной плате помогли вернуть работники прокуратуры в ДФО

ХАБАРОВСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - 48 549 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате более чем на 953 млн. рублей удовлетворено судами по представлению прокуроров в Дальневосточном федеральном округе в 2009 году.

Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры в ДФО. Как отметил источник в управлении, принимаемые прокурорами меры снизили остроту ситуации в социально-экономической сфере. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятий, учреждений, организаций в Дальневосточном федеральном округе снизилась по сравнению с началом июня более чем в 3 раза - с 1291, 3 млн. рублей до 420, 3 млн. рублей.

Прокурорами субъектов Федерации округа проведено свыше 5600 проверок исполнения законодательства о своевременной выплате заработной платы. По требованию прокуроров судами дисквалифицировано 68 руководителей предприятий-должников.

Прокурорские проверки показали, что нарушения законодательства, регламентирующего оплату труда, допускаются на предприятиях всех форм собственности, и обусловлены не только существующими экономическими проблемами, но и рядом причин организационного характера, устранение которых, как правило, не требует от работодателей каких-либо экономических затрат. Руководителями большинства предприятий и организаций должников, имеющих значительную дебиторскую задолженность, необходимые меры по организации претензионно-исковой работы для погашения задолженности перед работниками не принимаются.

В целях снижения задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах прокурорами округа проверяется деятельность конкурсных управляющих ликвидируемых предприятий по соблюдению возложенных на них полномочий. Нарушения в деятельности арбитражных управляющих выявлены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях.

По результатам представлений, внесенных прокурорами, привлечено к дисциплинарной ответственности 1650 должностных лиц, к административной ответственности - 2152 должностных лица. В защиту нарушенных прав граждан на своевременное вознаграждение за труд направлено в суд 55 343 заявления о взыскании задолженности по заработной плате более чем на 1,187 млрд. рублей. Судами рассмотрено 28 уголовных дел, вынесено 18 приговоров.