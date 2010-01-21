Потери грузов на железной дороге осложняют строительство Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство Дальневосточного федерального университета осложняется тем, что отправляемые по железной дороге в адрес генерального подрядчика работ грузы с металлоконструкциями теряются в пути, сообщил заместитель президента ЗАО «Крокус Интернэшнл» Марат Гринберг.

Он отметил, что при отправлении шести вагонов с конструкциями по прибытию во Владивосток один из них не находится, а в нем, например, детали для монтажа 2-го этажа университета. Соответственно, приступить к монтажу верхних нет возможности, пока не найдется пропажа. Если в поставках числятся гипсокартон или газоселикатные блоки то это тоже непрятино, но не настолько, как грузы с металлом.

Как сообщает издание Правда.ру, в настоящий момент на острове Русский работают подрядчики выполнения работ по строительству объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого в 2012 году пройдет саммит АТЭС. Будет построено 200 тыс. кв. м. административно-учебных корпусов, служебные квартиры для преподавателей, общежития для студентов, пишет Бигнесс.