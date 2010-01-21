В Козьмино с начала года отгружено 0,5 млн. тонн нефти

НАХОДКА. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - В специализированном морском нефтеналивном порту в бухте Козьмино с начала 2010 года по состоянию на 20 января было обработано 5 танкеров. Каждая танкерная партия составила 100 тыс. т нефти. Итого с начала года было отгружено на экспорт 0,5 млн. тонн нефти марки "ВСТО".

Как сообщает пресс-служба ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", с момента запуска трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) в эксплуатацию - 28 декабря 2009г., к причалу спецморнефтепорта были пришвартованы танкеры Libya, Pacific Energy, дважды - Moscow University и Ashahda.

Порт предназначен для обработки судов дедвейтом от 80 до 150 тыс. т. Первый танкер, ставший у причала в 2010 году, - Libya, имел максимальное водоизмещение 150 тыс. т.

Обработка танкеров в порту Козьмино продолжается согласно графику подачи и расстановки тоннажа, утвержденному и подписанному представителями ОАО "АК "Транснефть" и нефтяных компаний. В ближайшие дни порт примет танкеры-стотысячники Atlantic Explorer и Sky Lady, что увеличит объемы перевалки за январь 2010 года до 700 тыс. т.