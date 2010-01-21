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Posted 21 января 2010, 07:51

Published 21 января 2010, 07:51

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Козьмино с начала года отгружено 0,5 млн. тонн нефти

21 января 2010, 07:51
В ближайшие дни порт примет танкеры-стотысячники Atlantic Explorer и Sky Lady

НАХОДКА. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - В специализированном морском нефтеналивном порту в бухте Козьмино с начала 2010 года по состоянию на 20 января было обработано 5 танкеров. Каждая танкерная партия составила 100 тыс. т нефти. Итого с начала года было отгружено на экспорт 0,5 млн. тонн нефти марки "ВСТО".
Как сообщает пресс-служба ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", с момента запуска трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) в эксплуатацию - 28 декабря 2009г., к причалу спецморнефтепорта были пришвартованы танкеры Libya, Pacific Energy, дважды - Moscow University и Ashahda.
Порт предназначен для обработки судов дедвейтом от 80 до 150 тыс. т. Первый танкер, ставший у причала в 2010 году, - Libya, имел максимальное водоизмещение 150 тыс. т.
Обработка танкеров в порту Козьмино продолжается согласно графику подачи и расстановки тоннажа, утвержденному и подписанному представителями ОАО "АК "Транснефть" и нефтяных компаний. В ближайшие дни порт примет танкеры-стотысячники Atlantic Explorer и Sky Lady, что увеличит объемы перевалки за январь 2010 года до 700 тыс. т.

Согласно графику обработки танкеров в январе планируется отгрузить 900 тыс. тонн нефти.

Основная цель строительства ВСТО - транспортировка нефти из нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири на Дальний Восток и рынки АТР. Строительство нефтепровода осуществляется в два этапа. Первый - ВСТО-1 - включает в себя строительство ветки Тайшет-Сковородино протяженностью 2 тыс. 694 км и мощностью 30 млн т в год, семи нефтеперекачивающих станций (НПС), специального морского нефтеналивного порта (СМНП) Козьмино мощностью 15 млн т нефти в год. Второй этап - ВСТО-2 - предусматривает строительство линейной части трубопровода от г.Сковородино до СМНП Козьмино протяженностью 2 тыс. 100 км, 8 НПС, расширение спецморнефтепорта. В настоящее время завершено строительство ВСТО-1. От г.Сковородино до СМНП Козьмино нефть доставляется по железной дороге, где переливается в морские танкеры и отправляется конечным потребителям. Помимо этапов ВСТО-1 и ВСТО-2 в соответствии с соглашениями между правительствами РФ и Китая в рамках проекта строительства трубопровода ведется строительство ветки Сковородино - граница КНР.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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